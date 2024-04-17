جریمه ۱۶ میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریالی یک قاچاقچی سوخت

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی طیبی مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان گفت: پرونده قاچاق ۱۸ هزار و ۴۰۰ لیتر نفت گاز به ارزش پنج میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال در شعبه اول ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شهرستان آبادان رسیدگی شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: شعبه پس از بررسی مدارک، اتهام انتسابی را محرز و علاوه بر ضبط سوخت کشف شده، متهم را به پرداخت ۱۰ میلیارد و ۹۹۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

به گفته طیبی، شعبه پیرامون وسیله نقلیه حامل این سوخت قاچاق با توجه به اینکه ارزش وسیله نقلیه بیشتر از ارزش سوخت است، متهم را به پرداخت پنج میلیارد و ۴۹۵ میلیون ریال جریمه معادل ارزش سوخت کشف شده محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی خوزستان افزود: پس از انجام مراحل قانونی پرونده، جریمه ۱۶ میلیارد و ۴۸۵ میلیون ریالی متهم وصول شد.

طیبی گفت: مأموران ناوگروه شناوری پایگاه دریابانی شهرستان آبادان این محموله را کشف و گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.