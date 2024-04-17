وعده صادق تنها بخش کوچکی از اقتدار نظام جمهوری اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، امیر سرتیپ دوم خلبان پرویز مراد بکی، امروز در برگزاری مراسم رژه روز ارتش، ۲۹ فروردین ماه سالروز ارتش و روز قهرمان را به مقام معظم رهبری و خانواده بزرگ نیروی زمینی تبریک می‌گویم.

وی افزود: امام خمینی (ره)، با توجه به درک و شناخت عمیق خود از ارتش روز ۲۹ فروردین ماه را روز ارتش نامگذاری کرد.

فرمانده پایگاه هوایی شهید نوژه همدان با بیان اینکه امام خمینی (ره)، با این ابتکار نقشه شوم دشمنان جمهوری اسلامی را نقش بر کردند، عنوان کرد: این پیر فرزانه با این کار از ارتش حمایت کردند.

مراد بکی خاطرنشان کرد: نیروی زمینی ارتش در پیروزی انقلاب اسلامی نقش بسزایی داشته، بعد از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی در عرصه‌های مختلف همچنین در هشت سال دفاع مقدس دوشادوش بسیجیان، سپاه پاسداران و سایر ارکان این نظام، جنگید و از نظام پاسداری کرد.

وی با تاکید بر اینکه ارتش همواره در همه زمان‌ها و در عرصه‌های مختلف اقدامات بسیار ارزشمندی انجام داده است، اضافه کرد: حضور ارتش در حیات خلوت صهیونیست و آمریکا و… در جای جای منطقه، تنها گوشه‌ای از اقتدار این مرز و بوم را نشان می‌دهد.

فرمانده پایگاه هوایی شهید نوژه همدان تصریح کرد: نیروی زمینی جمهوری اسلامی تحت لوای مقام معظم رهبری و با دلیر مردی ارتشیان در اوج قدرت است و جهت صیانت از آرمان‌های امام خمینی (ره) و شهدا، ذره‌ای عقب نشینی نکرده است.

مراد بکی با اشاره به عملیات غرورآفرین وعده صادق و پیروزی ایران اسلامی، عنوان کرد: این وعده صادق‌ها تنها بخش کوچکی از اقتدار نظام بوده و به دشمنان اعلام می‌کنیم که ارتش جمهوری اسلامی نه برای شروع جنگ و حمله بلکه برای ایجاد صلح و ایجاد آرامش در منطقه به وجود آمده است.

وی با تاکید بر اینکه اگر دشمن بخواهد تعدی کند، البته به دشمن ضربه می زنیم، افزود: ضمن آنکه این را دشمنان اسلام بدانند که تا آخرین نفس‌هایمان از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع می‌کنیم و تا آخرین قطره‌های خون خود پای این نظام و حراست از مردم ایستاده‌ایم.