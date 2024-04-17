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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۳۰

مسابقات تیراندازی سهمیه المپیک - برزیل

رستمیان در تپانچه ۲۵ متر پنجم شد

رستمیان در تپانچه ۲۵ متر پنجم شد

هانیه رستمیان در تپانچه ۲۵ متر مسابقات جهانی کسب سهمیه المپیک در رده پنجم ایستاد.

به گزارش خبرگزاری مهر، در ششمین روز از مسابقات قهرمانی فدراسیون جهانی و سهمیه المپیک در برزیل، و در فینال تپانچه ۲۵ متر بانوان هانیه رستمیان در رده پنجم ایستاد.

هانیه رستمیان دور مقدماتی و مجموع امتیازات بخش دقت و سرعت با ۵۸۹ امتیاز در رده سوم ایستاد و راهی فینال شد. وی همچنین رکورد ایران در رویدادهای برون مرزی که پیش‌تر در اختیار خودش بود را یک نمره ارتقا داد.

رقابت‌های تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان و مردان نیز در حال برگزاری است.

مسابقات قهرمانی فدراسیون جهانی و آخرین مرحله توزیع سهمیه المپیک پاریس از ۲۴ تا ۳۱ فروردین با حضور ۴۶۶ ورزشکار از ۷۶ کشور برزیل برگزار می‌شود.

کد مطلب 6081260
فریبا جلیل خانی

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