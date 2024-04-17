رستمیان در تپانچه ۲۵ متر پنجم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، در ششمین روز از مسابقات قهرمانی فدراسیون جهانی و سهمیه المپیک در برزیل، و در فینال تپانچه ۲۵ متر بانوان هانیه رستمیان در رده پنجم ایستاد.

هانیه رستمیان دور مقدماتی و مجموع امتیازات بخش دقت و سرعت با ۵۸۹ امتیاز در رده سوم ایستاد و راهی فینال شد. وی همچنین رکورد ایران در رویدادهای برون مرزی که پیش‌تر در اختیار خودش بود را یک نمره ارتقا داد.

رقابت‌های تفنگ ۵۰ متر سه وضعیت زنان و مردان نیز در حال برگزاری است.

مسابقات قهرمانی فدراسیون جهانی و آخرین مرحله توزیع سهمیه المپیک پاریس از ۲۴ تا ۳۱ فروردین با حضور ۴۶۶ ورزشکار از ۷۶ کشور برزیل برگزار می‌شود.