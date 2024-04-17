«زنجیره علویان» پویش جدید کاربران فضای مجازی مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، قرار است برای حمایت و قدردانی از عملیات تاریخی و غرورآفرین وعده صادق و طرح نور، زنجیره انسانی دیار علویان را به صورت همزمان در ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۳۰ فروردین در سواحل مازندران برگزار کنند.
کاربران فضای مجازی مازندران در حمایت از این زنجیره انسانی از صبح ۲۹ فروردین پویشی را با نام #زنجیره_علویان در فضای مجازی راهاندازی کردند و تاکنون هزاران نفر به این پویش در شبکههای اجتماعی پیوستهاند.
کاربرانی که به این کارزار پیوستهاند، ضمن محکوم کردن جنایتهای رژیم صهیونیستی از مردم مازندران خواستهاند برای قدردانی از نیروهای مسلح ساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه خود را به سواحل سراسر استان برسانند.
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