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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۶:۳۹

تمدید مهلت ثبت نام آزمون EPT اردیبهشت ۱۴۰۳ دانشگاه آزاد

تمدید مهلت ثبت نام آزمون EPT اردیبهشت ۱۴۰۳ دانشگاه آزاد

مهلت ثبت نام آزمون EPT اردیبهشت ۱۴۰۳ دانشگاه آزاد اسلامی تا ساعت ۲۴ امروز (چهارشنبه ۲۹ فروردین) تمدید شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به درخواستهای مکرر داوطلبان در خصوص تمدید مهلت ثبت نام آزمون (EPT) اردیبهشت ۱۴۰۳ به اطلاع می رساند، ثبت نام این آزمون تا ساعت ۲۴ امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین تمدید شد.

این آزمون روز جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ هم زمان در شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اهواز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، رشت، کرمان، کرج، ساری و بندرعباس و جمعا ۱۲ حوزه برگزار خواهد شد.

تمامی دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی می توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مرکزسنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی https://english.iau.ac.ir/ept نسبت به ثبت نام اقدام کنند

کد مطلب 6081271

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