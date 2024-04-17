تمدید مهلت ثبت نام آزمون EPT اردیبهشت ۱۴۰۳ دانشگاه آزاد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد اسلامی با توجه به درخواستهای مکرر داوطلبان در خصوص تمدید مهلت ثبت نام آزمون (EPT) اردیبهشت ۱۴۰۳ به اطلاع می رساند، ثبت نام این آزمون تا ساعت ۲۴ امروز چهارشنبه ۲۹ فروردین تمدید شد.

این آزمون روز جمعه ۱۴ اردیبهشت ۱۴۰۳ هم زمان در شهرهای تهران، تبریز، مشهد، اهواز، اصفهان، شیراز، کرمانشاه، رشت، کرمان، کرج، ساری و بندرعباس و جمعا ۱۲ حوزه برگزار خواهد شد.

تمامی دانشجویان دکتری تخصصی دانشگاه آزاد اسلامی می توانند در صورت تمایل با مراجعه به سامانه مرکزسنجش، پذیرش و فارغ التحصیلی به نشانی https://english.iau.ac.ir/ept نسبت به ثبت نام اقدام کنند