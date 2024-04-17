مشکلات اراضی مردم در استان بوشهر برطرف شود

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله صفایی بوشهری بعد از ظهر چهارشنبه در دیدار مدیر کل و کارکنان اداره ثبت اسناد رسمی استان بوشهر با تبریک اعیاد و پیروزی عملیات پهپادی و موشکی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران بر رژیم جنایتکار صهیونیستی اظهار داشت: در یک کشور مهمترین بخش مالکیت، مالکیت سرزمینی است و کار بزرگ ثبت اسناد رسمی در عرصه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران این است که قطعه قطعه این سرزمین که در آن، جانها و خونها ریخته شده را سند داده، حاکمیت میکند و حق یک فرد بر یک قطعه از سرزمین ایران را شناسایی و اعطا میکند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر افزود: هر مقدار که به جلو میرویم موضوع مالکیت و ارزش آمایشی سرزمین رشد میکند و اگر نظام مدون مالکیت وجود نداشته باشد تعارضات زیاد خواهد شد بنابراین این کار بزرگ از ورودی پروندهها به قوه قضائیه میکاهد.
امام جمعه بوشهر با بیان اینکه استان بوشهر از دیرباز با مفاهیم تدوین نقشه و سند آشنا بوده است عنوان کرد: زمینها در گذشته دارای ارزش زیادی نبودند و انگیزهای هم برای گرفتن سند از طرف مردم و یا خود ثبت اسناد وجود نداشته اما در شرایط کنونی و ارزش بالای زمینهای استان بوشهر اگر سندنویسی جامع وجود نداشته باشد، مشکلات ایجاد خواهد شد بنابراین تسریع در تنظیم سند به معنای واقعی کلمه که حق کسی پایمال نشود یک ضرورت در استان بوشهر است.
آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به مشکلات زمینهای اصلاحات ارضی در استان گفت: با اهتمام و حمایتهای قوه قضائیه مقدار زیادی از مشکلات عسلویه برطرف شد اما در منطقه دشتی، دشتستان، گناوه، بوشهر، خارگ و نوار ساحلی نیازهایی وجود دارد که انتظار میرود با تجربیات از گذشته این مشکلات یک به یک برطرف شود.
امام جمعه بوشهر در خصوص اهمیت مالکیت در فضای مجازی در آیندهای نه چندان دور گفت: در خصوص کسب و کارها در فضای مجازی باید تدابیری اندیشیده شود که حق مالکیت و حق انتفاع و قوانین مورد نیاز طراحی شود و خلأهای قانونی وجود نداشته باشد به طوری که همه چیز شفاف باشد.
آیت الله صفایی بوشهری در خصوص شعار سال در رابطه با کسب و کار و مشارکت مردم در سرمایهگذاری خاطرنشان کرد: باید در رابطه با اسناد این موضوع هم برنامهریزی صورت بگیرد و چگونگی مشارکت مردم در یک پروژه مشخص باشد تا مشارکت مردم نتیجه مناسب در پی داشته باشد بنابراین باید از هم اکنون تمام قوانین مشخص شود.
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