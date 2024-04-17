قرارگاه مهارت آموزی سربازان وظیفه در ندامتگاه فردیس راه اندازی شد

‌به گزارش خبرگزاری مهر، در راستای تحقق شعار سال و اجرای اولویت‌های چهارگانه سازمان زندان‌ها در سال جدید، به همت اداره اشتغال و حرفه آموزی اداره کل زندان‌های البرز، قرارگاه مهارت آموزی سربازان وظیفه با هدف برگزاری دوره‌های آموزشی مهارت‌های فنی و حرفه‌ای در حین خدمت در ندامتگاه فردیس تشکیل شد.

اصغر فتحی، سرپرست اداره کل زندان‌های استان البرز طی حکمی سید حسین شمس زاده علوی، مسؤول اشتغال و حرفه آموزی ندامتگاه فردیس را به عنوان مسؤول این قرارگاه منصوب کرد.

این قرارگاه در سال گذشته به‌صورت آزمایشی با همکاری اداره کل‌های فنی و حرفه‌ای و میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان البرز با آموزش ۲۰۰ سرباز وظیفه به آنان گواهینامه معتبر اعطا کرد.