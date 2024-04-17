به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست خبری به میزبانی استانداری سمنان ضمن تشریح برنامه‌های سفر استانی دوم هیأت دولت سیزدهم به استان بیان کرد: تمام تمهیدات لازم برای برگزاری سفر دوم حجت الاسلام رئیسی و هیأت دولت به استان اندیشیده شده است.

وی با بیان اینکه استان سمنان آماده حضور رئیس جمهور و هیأت دولت است، افزود: از هفته‌ها قبل کارشناسان نهاد ریاست جمهوری در استان حضور داشته و طرح‌ها و پروژه‌ها را اولویت بندی کرده‌اند همچنین نشست‌های مکرری با هدف طرح‌ها و برنامه‌های سفر استانی دوم به سمنان نیز برگزار شده است.

استاندار سمنان با بیان اینکه افتتاح چند طرح مهم در زمره برنامه‌های سفر حجت الاسلام رئیسی و هیأت دولت سیزدهم به استان است، تاکید کرد: فردا با حضور مسؤولان ارشد کشوری، شاهد افتتاح نیروگاه سیکل ترکیبی در سمنان خواهیم بود.

هاشمی با بیان اینکه جشن احیای ۲۰۰ واحد راکد استان سمنان از ابتدای دولت سیزدهم تاکنون دیگر برنامه‌ای است که با حضور رئیس جمهور در شهرک صنعتی سمنان برگزار می‌شود، افزود: یکی از برنامه‌های محوری با حضور حجت الاسلام رئیسی جشن واگذاری زمین طرح جوانی جمعیت و خانواده است.

وی با بیان اینکه در این مراسم به صورت نمادین به چند نفر از مشمولان طرح زمین رایگان در قالب جوانی جمعیت با حضور رئیس جمهور، سند زمین اعطا می‌شود، افزود: قواره زمین‌های اعطایی ۲۰۰ متری، ویلایی و برای کسانی است که فرزند سوم یا بیشتر آنها بعد از سال ۱۴۰۰ به دنیا آمده باشد.

استاندار سمنان نشست «حل مساله» با محوریت تأمین آب با حضور مسئولان و نخبگان استان سمنان را دیگر برنامه سفر رئیس جمهور به استان دانست و ابراز کرد: نشست شورای اداری با حضور رئیس جمهور در مرکز استان سمنان برگزار خواهد شد.

هاشمی با بیان اینکه رئیس جمهور دو دیدار مردمی هم خواهد داشت، تاکید کرد: دیدار مردمی اول ساعت ۹ صبح در مسجد امام خمینی (ره) سمنان و دیدار دوم ساعت ۱۶ در استادیوم تختی شاهرود خواهد بود.