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۲۹ فروردین ۱۴۰۳، ۱۹:۱۳

فرمانده لشگر ۲۱ حمزه آذربایجان شرقی:

«وعده صادق» تنها یک اقدام تنبیهی علیه اسرائیل بود

«وعده صادق» تنها یک اقدام تنبیهی علیه اسرائیل بود

تبریز-فرمانده لشگر ۲۱ حمزه آذربایجان شرقی گفت: عملیات «وعده صادق» تنها یک اقدام نظامی تنبیهی در پاسخ به گستاخی های رژیم جعلی صهیونیستی بود نه یک عملیات انتقامی گسترده و همه جانبه.

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ دوم ستاد امیرحسین شفیعی چهارشنبه در دیدار با مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی به مناسبت گرامیداشت روز ارتش با اشاره به انجام عملیات «وعده صادق» توسط نیروهای نظامی جمهوری اسلامی ایران علیه صهیونیست‌ها اظهار داشت: این عملیات مقتدرانه نقطه عطفی نه تنها در معادلات منطقه‌ای بلکه در سطح جهانی بود.

وی ادامه داد: با این حال باید این موضوع مورد توجه قرار گیرد که عملیات «وعده صادق» تنها یک اقدام نظامی تنبیهی در پاسخ به گستاخی‌های رژیم جعلی صهیونیستی بود نه یک عملیات انتقامی گسترده و همه جانبه چرا که مقام معظم رهبری پس از تجاوز صهیونیست‌ها به کنسولگری کشورمان در دمشق فرمودند این رژیم به طور حتم تنبیه خواهد شد.

فرمانده لشگر ۲۱ حمزه با تاکید بر اینکه با وجود اجرای این عملیات وارد مواجهه جدی با رژیم کودک کش و موقت صهیونیستی نشده ایم، گفت: عملیات «وعده صادق» با درایت رهبر معظم انقلاب و در سایه وحدت و همدلی همه قوا صورت گرفت و امروز نیروهای مسلح و به ویژه ارتش مقتدر جمهوری اسلامی ایران این آمادگی را دارند که اگر رهبری اراده کنند هر نقطه‌ای را برای دفاع از کیان ایران اسلامی با خاک یکسان کنند.

کد مطلب 6081396

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