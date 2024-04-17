به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن اراکی ظهر چهارشنبه در همایش «اقتصاد اسلامی در مواجهه با چالش‌های اساسی اقتصاد ایران» اظهار کرد: چرخه اقتصادی متشکل از تولید اولیه و ثانویه و عرضه می‌باشد که اقتصاد جامعه نیز وابسته به آن است.

عضو مجلس خبرگان رهبری بیان کرد: نظر به اینکه واسطه معامله موجب تثبیت بازار می‌شود، یک مساله فقهی است و مبنای معامله نیز می‌بایست از ارزش حقیقی برخوردار باشد.

آیت الله اراکی ابراز کرد: پول با شمایل کاغذی آنچنان ارزش حقیقی ندارد ولی آمریکا با چاپ دلار و عرضه آن به کل دنیا در ازای دریافت کالا بزرگترین سرقت بشری را مرتکب می‌شود.

عضو شورای عالی حوزه‌های علمیه کشور عنوان کرد: در جوامع امروز پول یک ارزش سیاسی دارد چراکه هر قدرتی بنابه مواضع قدرتش این کاغذ را ارزش گذاری می‌کند.

عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم تصریح کرد: انبار سکه‌های طلا در خانه خیانتی به سرمایه‌های کشور است، زیرا پول و این سکه‌ها می‌تواند بسیاری از مشکلات اقتصادی مملکت را رفع کند و خلق پول نیز در بازار اقتصادی اسلامی ممنوع می‌باشد.

وی ادامه داد: تاجران پول در نظام سرمایه داری همان بانک‌ها هستند چراکه آنان پول‌های بی ارزش و اعتباری را برای منفعت خودشان جمع می‌کنند و تورم نیز با کاهش پول اعتباری افزایش پیدا می‌کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه گرانی با افزایش تولید کاهش پیدا می‌کند، خاطرنشان کرد: پولی ارزش حقیقی خود را دارای باشد موجب می‌شود تا قدرت خرید افزایش پیدا کند و امروز عدم عرضه و افزایش تقاضا نشان دهنده این است که پول ارزشی حقیقی خود را حفظ نکرده است.