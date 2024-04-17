بند خاکی قازنقایه جزو بزرگترین بند های خاکی گلستان است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید سلامتی شامگاه چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار کرد: بند خاکی قازنقایه از محل اعتبارات محرومیت زدایی با میزان اعتبار سه میلیارد و سیصد میلیون تومان در سال ۱۴۰۱ کلنگ زنی و در سال ۱۴۰۲ به بهره برداری رسید.

وی افزود: هدف از ایجاد این بند خاکی کنترل سیلاب، ذخیره رواناب و نزولات آسمانی، تغذیه سفره‌های آب‌های زیر زمینی، تأمین آب شرب احشام و حیوانات و تغییر میکرو کلیمای منطقه است.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری گلستان گفت: این بند با مخزنی بالغ بر ۷۰ هزار متر مکعب یکی از بزرگترین بندهای خاکی منطقه محسوب می‌شود.

وی کل اعتبارات آبخیزداری ۱۰ قرارداد با ۱۹ پروژه با اعتباری بالغ بر چهار میلیارد و ۲۲۰ میلیون تومان اعلام کرد.