زمین چمن مصنوعی شهید «سعید کریمی» در قم افتتاح شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به همت دانشگاه علوم قرآنی استان قم، زمین چمن مصنوعی شهید سعید کریمی از شهدای راه قدس با حضور برخی از مسئولان استانی و با مشارکت مدارس بهار نور معرفت در دانشگاه علوم قرآنی قم افتتاح شد.

در این مراسم که با حضور خانواده شهید سعید کریمی برگزار شد، حجت‌الاسلام نقیب ریاست دانشگاه علوم قرآنی قم ضمن خیرمقدم گویی به حضور خانواده شهید کریمی در این مراسم، خدمت به خانواده شهدا و تکریم آنان را امری لازم و ضروری دانست.

رییس دانشگاه علوم قرآنی قم خدمت به خانواده شهدا را وظیفه هر ایرانی عنوان کرد و بیان داشت: همه ما مدیون شهدا هستیم و همیشه قدردان جان نثاری ها و فداکاری های، آنان بوده و در راه اعتلای اسلام و مسیر شهدا حرکت خواهیم کرد.

پدر شهید کریمی در این مراسم با اشاره به اهتمام شهید کریمی به مسائل دینی و شرعی اظهار داشت: این شهید، اهتمام خاصی به مذهب و آموزه های اسلامی داشت و نسبت به حجاب اسلامی و ولایت فقیه توجه ویژه ای می کرد.

همچنین خواهر شهید کریمی به توجه شهید کریمی به قرآن کریم اشاره و بیان کرد: شهید کریمی در زمینه قرآن اهتمام ویژه ای داشت و انس بسیار خوبی با قرآن کریم برقرار می کرد.

گفتنی است، در پایان این مراسم از خانواده شهید کریمی تقدیر و تجلیل شد.