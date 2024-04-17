حماس:نتانیاهو قصد توقف جنگ ندارد/اسرائیل در ورطه نابودی است

به گزارش خبرگزاری مهر، قائم مقام رهبر حماس در کرانه باختری و مسئول پرونده اسرا و شهدای این جنبش در مصاحبه با شبکه خبری المیادین با اشاره به ادامه جنگ طلبی شورای جنگ رژیم صهیونیستی در نوار غزه اعلام کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی به جنگ خود در غزه مصمم است و جدیتی برای آزادی اسرا ندارد.

به گزارش شبکه خبری المیادین، زاهر جبارین در کرانه باختری و مسئول پرونده اسرا و شهدای این جنبش در سخنانی اعلام کرد: ما خواستار آزادی ۵۰ اسیر فلسطینی در مقابل هر نظامی زن اسرائیلی شدیم.

جبارین خاطرنشان کرد که نتانیاهو قصد توقف جنگ را ندارد و رژیم صهیونیستی را به سمت نابودی می‌کشاند.

مقام ارشد حماس تصریح کرد که خانواده‌های اسرای اسرائیلی باید بدانند که نتانیاهو جدیتی برای آزادی فرزندانشان ندارد و اگر داشت، این کار را می‌کرد.

قائم مقام حماس به المیادین گفت: اخبار افشا شده از کابینه در رسانه‌های صهیونیستی متقن‌ترین دلیل بر این مدعا این است که نتانیاهو هیچ اختیاراتی به هیئت مذاکره کننده صهیونیستی در مذاکرات با میانجیگران نداده است.

جبارین با اشاره به ثابت قدم بودن و مقاومت ساکنان فلسطینی در کرانه باختری در حمایت از مقاومت و مردم فلسطین در غزه تاکید کرد که حماس در آزادی اسرا و مذاکرات تسلیم نخواهد شد و اسرای صهیونیستی را بدون بهای آن هرگز تحویل نخواهد داد.