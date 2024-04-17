نتانیاهو تلاش دارد برای بقا در قدرت منطقه را به جنگ بکشاند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، «هاکان فیدان» وزیر امور خارجه ترکیه اعلام کرد که در دیدار با «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی» نخست‌وزیر و وزیر امور خارجه قطر دو طرف فرصت‌های گسترش همکاری‌های دو سویه از جمله همکاری‌های نظامی را مورد بحث و بررسی قرار داده‌اند.

فیدان افزود: تاکید کردیم که جنایت‌های اسرائیل در غزه خطراتی را در دل خود نهفته که این درگیری را به جنگ منطقه‌ای تبدیل می‌کند. نتانیاهو تلاش دارد منطقه را به جنگ بکشاند تا در قدرت بماند. کسانی که بدون قید و شرط از نتانیاهو حمایت می‌کنند باید در موضع خود تجدید نظر کنند.

وی ادامه داد: اسرائیل باید قطعنامه ۲۷۲۸ شورای امنیت سازمان ملل متحد را اجرا کند و کمک‌های بشردوستانه را به نوار غزه وارد کند. آمریکا باید به اسرائیل بگوید کافی است. ترکیه از تلاش‌های قطر برای دستیابی به آتش‌بس در نوار غزه حمایت می‌کند. ما به حمایت از برپایی کشور مستقل فلسطین در مرزهای ۱۹۶۷ ادامه خواهیم داد.

وزیر امور خارجه ترکیه گفت: ما هماهنگی مهمی را در خصوص ارسال کمک‌های بشردوستانه به نوار غزه داریم. امروز با رئیس دفتر سیاسی حماس مساله آتش‌بس در نوار غزه را بررسی کردم. راه حل دو دولتی بنیان برقراری صلح دائم و عادلانه در منطقه است. در صورتی که کشور مستقل فلسطین برپا شود جنبش حماس به یک حزب سیاسی مبدل خواهد شد.

*محمدعلی صفاریان