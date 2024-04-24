۳۰ژنرال و افسر اسرائیلی در اسارت حماس/حضور سنوار در مناطق عملیاتی

به گزارش خبرگزاری مهر، یک منبع آگاه وابسته به حماس در گفتگو با العربی الجدید تاکید کرد که کابینه رژیم صهیونیستی عملیات گمراه‌سازی هدفمندی را در میان اسرائیلی‌ها و خانواده‌های اسرای اسرائیلی نزد مقامت در پیش گرفته تا از آزادی این اسرا طفره برود.

وی اخبار منتشر شده در رسانه‌های عبری زبان مبنی بر پیشنهاد حماس برای آزادی ۲۰ اسیر بجای ۴۰ اسیر در مرحله نخست توافق مبادله اسرا که اخیراً در قاهره مطرح شده بود، را رد کرد و گفت: در پی انتشار این خبر، رسانه‌های عبری زبان نوشتند که تعداد اسرای زنده در اختیار مقاومت از ۲۰ نفر بیشتر نیست که این خلاف واقعیت است.

منبع مذکور اشاره کرد که مسلماً نمی‌توان تعداد دقیق اسرای زنده اسرائیلی را مشخص کرد اما قطعاً تعداد آن‌ها بیشتر از آن چیزی است که رسانه‌های اسرائیلی اعلام کردند.

وی فاش کرد که تنها جنبش متبوعش حدود ۳۰ ژنرال و افسر شاباک را در جریان حمله هفتم اکتبر به برخی پایگاه‌های حساس و مهم به اسارت گرفته است و آن‌ها اکنون در مناطقی تحت تدابیر امنیتی شدید و کاملاً دور از دسترس رژیم صهیونیستی هستند و این رژیم تحت هیچ شرایطی قادر به رسیدن به آن‌ها نخواهد بود.

این رهبر حماس بیان کرد که نتانیاهو و برخی وزرای اسرائیلی اطلاعات زیادی را در مورد بعضی از نظامیان اسیر در غزه پنهان می‌کنند تا اینگونه مانع از خشم نیروهای جنگی خود شوند و شاید بخش زیادی از مواضع تند و خشمناک سرلشکر نتسان الون نماینده ارتش صهیونیستی در هیئت مذاکره کننده این رژیم به تعلل و بی‌خیالی نتانیاهو در قبال پرونده مبادله اسرا برمی‌گردد.

وی گفت تنها راه آزادی اسرای اسرائیلی، مذاکرات جدی و به تبع آن توقف کامل جنگ و بازسازی نوار غزه است.

این رهبر حماس در بخش دیگری از سخنانش گفت ازسرگیری عملیات‌های نظامی ارتش صهیونیستی در شمال و مرکز نوار غزه در حالیکه قبلاً مدعی نابودی مقاومت در آنجا شده بود، بیانگر کذب ادعاهای قبلی این رژیم است.

وی گفت مقاومت در سلامت کامل قرار دارد و همچنان به شیوه‌ای منضبط در چارچوب ساختارهای یکپارچه اوضاع را در میدان نبرد تحت کنترل دارد.

این رهبر حماس همچنین بیان کرد که یحیی سنوار رهبر این جنبش در غزه علی رغم جنگ جاری و عملیات‌های اطلاعاتی گسترده و شبانه‌روزی رژیم صهیونیستی، از واقعیت موجود به دور نیست و اینکه گفته می‌شود در تونلی منزوی و پنهان شده، صرفاً ادعای نتانیاهو و سرویس‌های امنیتی او برای سرپوش نهادن بر شکست خود در تحقق اهداف اعلام شده در برابر جامعه صهیونیستی و همپیمانانشان است. وی تاکید کرد که سنوار به عنوان فرمانده میدان نبرد وظایف خود را انجام می‌دهد.

او همچنین تاکید کرد که سنوار اخیراً از مناطقی که شاهد درگیری‌های شدید بین مقاومت و نیروهای اشغالگر بود، بازدید کرده و با شماری از مجاهدان نیز خارج از تونل‌ها دیدار کرده و اخیراً نیز رهبران حماس در خارج را در جریان وضعیت مقاومت در نوار غزه قرار داده است.

این رهبر حماس بیان کرد که جنبش متبوعش همواره با طرح‌های پیشنهادی برای آتش‌بس تعاملی جدی داشته است اما دولت آمریکا در جریان مذاکرات چهره حقیقی خود را نمایان کرد و ثابت کرد که کاملاً طرف رژیم اشغالگر را گرفته است.