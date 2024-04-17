به گزارش خبرنگار مهر، محمدطیب صحرایی بعد از ظهر چهارشنبه در نشست شورای اجتماعی استان که با حضور کمالوندی معاون کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور و مدیران دستگاه‌های عضو برگزار شد؛ اظهار کرد کرد: آمارهایی که در نشست امروز در حوزه‌های مختلف آسیب‌های اجتماعی ارائه شد باید مبنای تصمیم گیری‌ها و تصمیم سازی های دستگاه‌های مختلف قرار گیرد و با برنامه‌ریزی‌های مناسب به دنبال تغییرات مثبت و ملموسی در این حوزه‌ها باشیم.

وی یادآور شد: دستگاه‌های عضو باید با هماهنگی با دبیرخانه شورای اجتماعی استان، متناسب با وظایف و تکالیف قانونی خود به این حوزه بپردازند.

استاندار کرمانشاه، مجموعه کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را یکی از مهم‌ترین نهادهای فرهنگی و اجتماعی توصیف کرد و گفت: کودکان و نوجوانان بخش بسیار مهم و آینده ساز جامعه محسوب می‌شوند و در این حوزه، کانون پرورش فکری باید بسیار فعال و اثرگذار ظاهر شود.

وی خاطرنشان کرد: هر استانی نیازها و اقتضائات خاص خود را دارد که در برنامه‌ریزی های ملی باید در نظر گرفته شود و کرمانشاه هم باید با توجه به اقلیم جغرافیایی و فرهنگی و عوامل داخلی و خارجی اثرگذار، برای آن برنامه ریزی شود.

صحرایی یادآور شد: استان کرمانشاه ۳۷۰ هزار دانش آموز دارد که نیازمند برنامه‌های فرهنگی مناسب هستند و بخشی از این نیازها را کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان می‌تواند پاسخ دهد.

وی تاکید کرد: پرداختن به کارهای عمیق فرهنگی و پرهیز از مناسبت زدگی یک ویژگی مثبت می‌تواند باشد ولی این توقع وجود دارد که کانون پرورش فکری در مناسبت‌های عظیمی مانند اربعین و بازی دراز که هرساله هزاران کودک و نوجوان را در استان کرمانشاه گرد هم می‌آورد، با برنامه‌های ویژه و بزرگ خود حضوری فعال و اثرگذار داشته باشد.

استاندار کرمانشاه بیکاری را یکی از معضلات شهرستان‌های استان دانست و گفت: مجموعه‌های بزرگی در شهرستان‌هایی مانند هرسین در مراحل نهایی بهره برداری قرار دارند.

وی تاکید کرد: مسئولین شهرستان‌ها باید با برگزاری دوره‌های مهارت آموزی امکان به کارگیری جوانان جویای کار در این مجموعه‌ها را فراهم آورند.

در ادامه این نشست فرماندار هرسین گزارشی از وضعیت فرهنگی و اجتماعی این شهرستان و مشکلات مرتبط با این حوزه را ارائه کرد.