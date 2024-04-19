عملیات «وعده صادق» قدرت ایران را به رخ جهانیان کشید

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله رسول فلاحتی پیش از خطبه‌های این هفته رشت با اشاره به اول اردیبهشت روز شهدای ورزشکار و گرامیداشت شهیدان اظهار کرد: در دوران جنگ تحمیلی و بعد از آن ۵ هزار ورزشکار در دفاع از کشور شهید شده‌اند.

وی با اشاره به تأسیس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و سالروز انقلاب فرهنگی افزود: امروز یکی از ابزارهای فشار تبلیغاتی بر جمهوری اسلامی ایران مساله موشک‌ها، پهپادها و امکانات نظامی است که با هنر جوانان ما در داخل کشور به وجود آمده است.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران و همه نیروهای مسلح مظهر اقتدار ملی هستند، ادامه داد: نیروهای مسلح با هم افزایی و همدلی در کنار هم در حال دفاع از کشورمان هستند و ما به داشتن چنین نیروهای زبده ای خداوند را شاکر هستیم.

امام جمعه رشت با بیان اینکه امروز ارتش جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح بزرگترین و پر قدرت ترین نیروهای مسلح در دنیا است، اضافه کرد: برای اینکه رهبری دلسوز از این نیروها حمایت می‌کند و هیچ ارتشی در دنیا از این حمایت‌ها بهره مند نیست.

آیت الله فلاحتی با بیان اینکه «وعده صادق» عملیات اعمال قدرت نبود بلکه قدرت ایران را برای جهانیان به نمایش گذاشت، ادامه داد: این عملیات ۲۷ برابر عملیات اسرائیل به دمشق در سوریه بوده است.

امام جمعه رشت با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی البته اعلام کرد این حمله فقط یک تنبیه بوده و در صورت تکرار تلاویو با خاک یکسان می‌شود، تصریح کرد: جنگ رسانه‌ای در اختیار غول امپراطوری غرب است تاثیرش بیش از جنگ موشک‌ها است.

وی با اشاره به جنگ رسانه‌ای که غرب برای کوچک شمردن عملیات وعده صادق ایران اسلامی علیه اسرائیل در پیش گرفته است، گفت: لذا می‌طلبد ملت ما هوشیار و آگاه باشد و عظمت این عملیات را به یکدیگر اطلاع رسانی کنند.