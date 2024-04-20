به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی ضرابی کارشناس سازمان هواشناسی با اشاره بر آخرین وضعیت آب‌وهوای امروز در کشور، گفت: امروز (یکم اردیبهشت) در بخش‌های شرقی استان‌های آذربایجان شرقی، اردبیل، زنجان و همین‌طور استان‌های همدان، مرکزی، قم، شرق لرستان، غرب اصفهان، چهارمحال و بختیاری، شمال و شرق استان فارس، یزد، نیمه غربی کرمان و شمال هرمزگان، در ساعات بعدازظهر بارش پیش‌بینی‌شده است. علاوه بر این در ارتفاعات زاگرس جنوبی در کرمان نیز بارش‌ها شدت خواهد داشت.

این کارشناس هواشناسی در ادامه تاکید کرد: همچنین در روز یکشنبه علاوه بر این مناطق، در ارتفاعات یزد، شمال شرق فارس و کرمان، باز هم بارش‌ها ادامه خواهد داشت.

وی افزود: طی ۲ روز آینده احتمال بارش تگرگ در مناطق کوهستانی وجود دارد.