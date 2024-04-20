به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از توانیر، مصطفی رجبی مشهدی اظهار کرد: از ابتدای وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان، نیروهای عملیاتی شرکت‌های برق منطقه‌ای و توزیع نیروی برق سیستان و بلوچستان با بسیج تمامی امکانات و تجهیزات نسبت به رفع خرابی‌ها و بازگرداندن شبکه برق به حالت عادی تلاش کرده اند که تاکنون به جز ۵ روستا که به دلیل عدم وجود راه دسترسی، فاقد برق مانده اند، برق تمام مناطقی که بر اثر سیل از مدار خارج شده بود، تأمین شده و شبکه برق منطقه به حالت پایدار بازگشته است.

مدیرعامل شرکت توانیر خاطرنشان کرد: کارکنان صنعت برق همچنان در تلاشند تا شبکه برق روستاهای بدون برق مانده را به حالت عادی بازگرداند که با رفع انسداد راه‌های ارتباطی توسط گروه‌های عملیاتی وزارت راه و شهرسازی و مهیا شدن امکان حضور نیروهای عملیاتی صنعت برق، مشکل روستاهای باقیمانده به سرعت برطرف خواهد شد.