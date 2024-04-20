تفاهم نامه همکاری سه جانبه آموزش فنی در خوزستان به امضا رسید

به گزارش خبرنگار مهر، شهرام ملائی هزاروندی ظهر امروز شنبه در آئین انعقاد تفاهم نامه همکاری سه جانبه میان اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان، اداره کل غله و خدمات بازرگانی استان و پارک علم و فناوری استان اظهار کرد: به منظور توسعه اشتغال و رونق تولید، افزایش بهره‌وری، توانمند سازی منابع انسانی و تربیت نیروی متخصص و ماهر و در اجرای قانون الزام فراگیری آموزش‌های فنی و حرفه‌ای و اهداف تعیین شده برای شورای عالی آموزش و تربیت فنی، حرفه‌ای و مهارتی با بهره‌گیری از ظرفیت‌های موجود انعقاد تفاهم نامه همکاری سه جانبه اداره کل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان، اداره کل غله و خدمات بازرگانی، پارک علم و فناوری استان منعقد شده است.

وی عنوان کرد: افزایش کیفیت نان، تدوین و بازنگری استانداردهای آموزشی و ارزشیابی حرف و مشاغل مورد نیاز صنعت نان، اجرای آموزش مهارت‌های تخصصی، عمومی و سنجش مهارت و تعیین صلاحیت حرفه‌ای شاغلان و فراهم کردن زمینه اشتغال و به کار گیری دارندگان گواهینامه مهارت، تبادل اطلاعات، تجارب و توانمندی‌های علمی، فنی، آزمایشگاهی و پژوهشی، برگزاری مسابقات ملی مهارت و کارگری، اعطای مجوز مرکز کارآموزی جوار کارگاهی و بین کارگاهی همچنین اعطا مجوز واحد پذیرنده آموزش در محیط واقعی کار، نظارت بر عملکرد کانون آموزشی و فناوری نان خوزستان، تجهیز و راه اندازی آزمایشگاه کنترل کیفیت گندم، نان و آرد، حمایت مادی و معنوی پارک از طرح‌های نوین، همکاری برای تأسیس کانون شکوفایی خلاقیت و نوآوری، برگزاری رویدادهای استارت آپی و نمایشگاه از موضوع تفاهم نامه است.

مدیرکل آموزش فنی و حرفه‌ای خوزستان گفت: این تفاهم نامه از تاریخ امضا به مدت ۲ سال معتبر است و استمرار همکاری، ادامه فعالیت، بازنگری، تصحیح و یا اعمال تغییرات در مفاد آن، منوط به توافق طرفین است.

به گزارش مهر، «محمد راضی جلالی» معاون اقتصادی استاندار خوزستان، «سید احمد موالی زاده» فرماندار شهرستان اهواز، «امید جهان نژادیان» مدیرکل غله و خدمات بازرگانی خوزستان و «سید یحیی میرزایی ارجنکی» رئیس پارک علم و فناوری خوزستان در این آئین حضور داشتند.