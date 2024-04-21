آزاد سازی ٢٠ هزار متر مربع از اراضی کشاورزی اسلامشهر

به گزارش خبرنگار مهر، مسعود ایلکا ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به تبصره دوم ماده ده قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها گفت: با دستور صادره از دادسرای ناحیه ۳۷ ویژه رسیدگی به پروندهای انفال و ثروت‌های عمومی و حوزه قضائی بخش چهاردانگه، ١٢ مورد دستور آزادسازی اراضی کشاورزی شامل سوله و دیوارکشی با حضور پرسنل اراضی مدیریت جهاد کشاورزی، نماینده رئیس حوزه قضائی بخش چهاردانگه، شهرداری چهاردانگه و همراهی فرماندهی پلیس پیشگیری و یگان امداد نیروی انتظامی این شهرستان در بخش چهاردانگه شهرستان اسلامشهر اجرا شد.

مدیر جهاد کشاورزی اسلامشهر ادامه داد: با قلع و قمع این ساخت و ساز ۲۰ هزار متر مربع از اراضی مرغوب کشاورزی چهاردانگه اسلامشهر به چرخه تولید بازگشت.

وی با اشاره به فعالیت سامانه ۱۳۱ برای دریافت گزارش‌های مردمی در راستای حفاظت از اراضی زراعی و باغی اضافه کرد: گزارش‌های مردمی توسط ستاد استانی از طریق سامانه ۱۳۱ اخذ و در سریع‌ترین زمان از تغییر کاربری اراضی زراعی و باغی جلوگیری می‌شود.