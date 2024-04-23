دریافت 6 MB کد مطلب 6086085 https://mehrnews.com/x34KPQ ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۴۹ کد مطلب 6086085 فیلم بین الملل فیلم بین الملل ۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۴۹ رعدوبرق وحشتناک در جیانگژی چین فیلم رعد و برق عجیبی که در جیانگژی چین مردم را به وحشت انداخت را مشاهده میکنید. کپی شد مطالب مرتبط بلینکن با دعوت وزیر خارجه چین راهی پکن میشود بزرگترین رزمایش نظامی آمریکا و فیلیپین آغاز شد چین: به رسمیت شناختن کشور فلسطین پایان دادن به ظلمی تاریخی است چین: امیدواریم آمریکا خودبرتربینی را کنار بگذارد برچسبها رگبار و رعد و برق رعد و برق چین
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