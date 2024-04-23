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کد مطلب 6086085
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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۹:۴۹

رعدوبرق وحشتناک در جیانگژی چین

رعدوبرق وحشتناک در جیانگژی چین

فیلم رعد و برق عجیبی که در جیانگژی چین مردم را به وحشت انداخت را مشاهده می‌کنید.

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