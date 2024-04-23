تایید نهایی بیش از۱۱۶ هزار نفر در طرح نهضت ملی مسکن

جهانگیر الیاسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: یکی از پروژه‌های مهم در سال گذشته که به بهره‌برداری رسید، ۲۷.۶ کیلومتر راه اصلی و بزرگراه راه بود که در مجموع ۷ هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال برای این پروزه‌ها هزینه شد.

وی افزود: در بحث راه‌های اصلی، تعامل و تلاش شبانه روزی برای تأمین منابع مالی در پروژه‌های راهسازی بود و امسال هم ادامه همین روند برای پیشرفت فیزیکی در حال اجرا است.

مدیر کل راه و شهرسازی کردستان بیان کرد: ۲۱ کیلومتر بزرگراه و ۱۵ کیلومتر راه اصلی در استان هم در حال اجرا است که در سریع‌ترین زمان با تأمین مالی به بهره‌برداری می‌رسد.

الیاسی افزود: در برنامه ابلاغی نهضت ملی مسکن حمایتی هم ۳۶ هزار و ۷۸۰ واحد سهم استان است که در مجموع در هشت فاز ثبت نامی ۲۰۴ هزار و ۲۹۹ نفر از اهالی شهرهای این استان در طرح ثبت نام کردند.

تأیید نهایی ۱۱۶ هزار و ۷۵۲ نفر در طرح نهضت ملی مسکن

وی بیان کرد: در مجموع از ثبت نامی‌ها و پس از بررسی‌های لازم ۱۱۶ هزار و ۷۵۲ نفر تأیید نهایی شدند که از این تعداد ۲۵ هزار نفر در قالب پروژه‌های انبوه‌سازی و واگذاری زمین ساماندهی شدند.

مدیر کل راه و شهرسازی کردستان خاطرنشان کرد: در شهر سنندج هفت هزار و ۸۰۰ نفر از متقاضیان، زمین تأمین شده و برای بقیه متقاضیان هم در سامانه زمین در حال تهیه است.

الیاسی گفت: در راستای تأمین مسکن هدف گذاری امسال تهیه و تأمین همین امر است که با توجه به کمبود شدید زمین در تعدادی از شهرها سعی در رفع این مشکل را داریم.

وی ادامه داد: در طرح جوانی جمعیت هم ۶ هزار و ۴۵۸ خانوار دارای سه فرزند و بیشتر با مراجعه به سامانه و ثبت نام درخواست بهره‌مندی داشتند.

مدیر کل راه و شهرسازی کردستان گفت: از این تعداد، سه هزار و ۱۲۲ خانوار واجد شرایط تشخیص داده شدند و ۴۷۰ خانوار هم به صورت انفرادی یا گروهی ساماندهی شدند.

الیاسی بیان کرد: سال گذشته ۳۱ هزار و ۳۷۰ نفر متقاضی اخذ وام ودیعه مسکن هم در سامانه ثبت نام کردند که با بررسی‌های انجام شده ۹ هزار و ۶۵۰ نفر واجد شرایط تشخیص داده شد.

وی عنوان کرد: از میان متقاضیان تأیید شده ۶ هزار و۷۰۰ نفر برای دریافت تسهیلات تعیین شعبه کردند.

بازرسی از ۲۱۸ مورد ساخت و ساز در سنندج



مدیر کل راه و شهرسازی کردستان افزود: در زمینه نظارت بر ساخت و سازهای سطح استان اقدامات خوبی انجام شده و سال گذشته ۲۱۸ مورد بازرسی از ساخت و سازها و نظارت برای اجرای کامل مقررات ملی ساختمان انجام شد.

الیاسی اظهار کرد: تعداد ۲ هزار و ۴۹۲ فقره پروانه نظام مهندسی صادر، تمدید و یا ارتقا یافته و ۷۱۱ فقره پروانه حقوقی نیز صادر و سه مورد آزمون نظام مهندسی همزمان با سراسر کشور برگزار شد.

وی با بیان اینکه شناسایی کمبودهای محلات کم برخوردار در حاشیه‌ها و نواحی منفصل هم جز مطالعات کارشناسی بوده، گفت: انعکاس موارد و مشکلات احصاء شده به مدیران در راستای دریافت اعتبار و رفع و کاهش آنها با مشارکت در طرح کشوری و ملی بازآفرینی شهری، بهسازی معابر در محلات ناکارآمد، احداث مدرسه، احداث منبع آب، بهسازی معابر و اجرای شبکه فاضلاب، مرمت استحفاظی بناهای تاریخی، احداث پیاده راه و پارک از جمله اقدامات بوده است.



مدیر کل راه و شهرسازی کردستان گفت: سال گذشته ۶ پروژه فعال بازآفرینی در شهرهای استان با اعتباری بیش از هزار میلیارد ریال در جریان بود که تعداد سه پروژه آن به بهره برداری رسید.

الیاسی خاطرنشان کرد: حفاظت از اراضی و رفع تصرف از اراضی ملی که ۶۷ مورد رفع تصرف به مساحت پنج هکتار و به ارزش ریالی بیش از هزار و ۶۷۰ میلیارد ریال صورت گرفت.



وی عنوان کرد: پیگیری مسائل حوزه شهرسازی از جمله تصویب طرح‌های تفصیلی و ناحیه‌ای، جلسات کارگروه‌های تخصصی امور زیربنایی، و ایجاد ۲ شهرک مسکونی جدید در اراضی دولتی در ۲ شهر سنندج و سقز از دیگر اقدامات انجام شده سال قبل بود.