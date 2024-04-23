نشست کمیته فضای مجازی و فرهنگی کنگره شهدای استان فارس برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، نشست کمیته فضای مجازی و فرهنگی کنگره ۱۵ هزار شهید استان فارس صبح سه‌شنبه به ریاست سردار یدالله بوعلی دبیرکل این کنگره با موضوع بررسی عملکرد کمیته‌های دوگانه در اتاق جلسات کنگره برگزار شد.

در ابتدای این جلسه سردار بوعلی با تاکید بر استفاده سپاه فجر فارس از ظرفیت رسانه‌ای اقشار بسیج و نواحی مختلف سپاه گفت: دومین کنگره امیران، سرداران و ۱۵ هزار شهید استان فارس با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته باید با شکوه و عظمت هرچه تمام‌تر برگزار شود.

فرمانده سپاه فجر فارس افزود: کمیته‌ها و کارگروه‌های مختلف باید در مدت زمان باقیمانده تمام همت و تلاش خود را صرف برگزاری پیش‌برنامه‌ها و یادواره‌های مختلف به مناسبت‌های مختلف کنند تا برای برگزاری این رویداد آمادگی لازم را داشته باشند.

سردار یدالله بوعلی با اشاره به سخنان اخیر رهبر معظم انقلاب که بُرد و اثر رسانه را بیش از هرچیزی بیان کردند افزود: باید از تمام ظرفیت‌های رسانه و فضای مجازی و ابزارهای فرهنگی برای تبیین جایگاه شهدای گرانقدر به ویژه ۱۵ هزار شهید استان فارس بهره برد.

در ادامه جلسه سایر اعضای کمیته فضای مجازی و کمیته فرهنگی از جمله حمیدرضا قانعی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، محسن هاشمی رئیس سازمان فضای مجازی سپاه فجر فارس، سید رسول موسویان نژاد معاون فرهنگی هنری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی فارس، سردار هاشم جمالی دبیر اجرایی دومین کنگره ملی ۱۵ هزار شهید استان فارس، سید مرتضی آل علی دبیر ستاد این کنگره و … گزارشی از عملکرد خود ارائه دادند.

دومین کنگره ملی شهدای استان فارس آبان امسال برگزار خواهد شد.