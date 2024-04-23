خدمت به خانواده شهدا جزو وظایف اصلی مسوولان است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نقدی ظهر سه شنبه در جلسه طرح سپاس شهرستان ضمن تبریک گرامیداشت هفته کار و کارگر اظهار کرد: رسیدگی به امور خانوادههای معظم شهدا و ایثارگران افتخار بزرگی است که باید با عشق به خدمت گزاری انجام شود.
فرماندار شهرستان شفت با اشاره به اینکه خانوادههای شهدا، جانبازان و آزادگان بزرگترین سرمایههای معنوی انقلاب و ملت هستند، افزود: مسؤولان به عنوان خادمان مردم باید به دیدار خاندان معظم شهدا و ایثارگران بروند و از روحیه انقلابی و جهادی والدین شهدا و جانبازان و آزادگان انرژی مثبت بگیرند.
وی گفت: خانواده معظم شهدا در مسیر دفاع از ارزشهای انقلاب اسلامی، از تمام هستی و سرمایه خود گذشتند و امروز همه مردم و مسؤولان موظفند تا با تمام توان، شأن و جایگاه آنان را حفظ کرده و خواست آنان را در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت برآورده کنند.
وی با اشاره به اینکه مسؤولان شهرستان تکریم خانواده شهدا را در اولویت کاری خود قرار دهند، افزود: مسؤولان شهرستان علاوه بر فعالیتهای عمرانی و خدماتی نسبت به ارج نهادن به مسائل فرهنگی، ارزشی و اجتماعی، در برنامههای دیدار خانواده شهدا حضور پررنگ داشته باشند.
فرماندار شفت در تکریم و تجلیل از خانوادههای شاهد و ایثارگر گفت: خانوادههای شهدا محق خدمت هستند و ما وظیفه داریم در راستای ترویج فرهنگ شهادت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا تلاش مضاعفی داشته باشیم.
نقدی ادامه داد: طرح سپاس یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری است که در اولویت کار ما قرار دارد، برخی پدران و مادران شهدا در دوران کهولت سن به سر میبرند و نیاز به سرکشی و دیدار بیش از پیش دارند.
خانواده شهدا مایه خیر و برکت نظام و انقلاب هستند
نقدی گفت: خانواده شهدا مایه خیر و برکت نظام و انقلاب هستند و مسؤولان موظفند تا با سرکشی مداوم به آنان، ضمن رفع مشکلات این خانواده معظم، در مسیر خدمت رسانی به مردم، از والدین شهدا طلب دعای خیر کنند.
وی افزود: خانواده معظم شهدا در دفاع از ارزشهای اسلامی تمام هستی خود را تقدیم راه خدا کردند و این کمترین وظیفه مسئولان است تا ضمن سرکشی به آنان، از نزدیک با مسائل و مشکلات آنها آشنا شده و با افتخار در صدد رفع مشکلات بر آیند.
نقدی با اشاره به اینکه خدمت به خانواده شهدا جزو وظایف اصلی مسؤولان به شمار میرود، بیان کرد: مسؤولان باید به صورت دورهای با خانواده معظم شهدا دیدار و از آنها دلجویی کنند چراکه همه موفقیتهای جمهوری اسلامی ایران مرهون خون پاک شهدای گرانقدر است.
فرماندار شفت با بیان اینکه خانوادههای شهدا وارثان این نظام و انقلاب هستند، گفت: صحبتهای دلگرم کننده خانواده شهدا در امید دادن به جامعه به اندازه چندین سخنران مطرح تأثیر گذار است چرا که از جان و دل سخن میگویند.
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