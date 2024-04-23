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۴ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۴۵

فرماندار شفت:

خدمت به خانواده شهدا جزو وظایف اصلی مسوولان است

خدمت به خانواده شهدا جزو وظایف اصلی مسوولان است

شفت- فرماندار شهرستان شفت با اشاره به اینکه باید اجرای طرح سپاس در بین تمامی دستگاه‌ ها نهادینه شود، گفت: خدمت به خانواده شهدا جزو وظایف اصلی مسوولان به شمار می رود.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی نقدی ظهر سه شنبه در جلسه طرح سپاس شهرستان ضمن تبریک گرامیداشت هفته کار و کارگر اظهار کرد: رسیدگی به امور خانواده‌های معظم شهدا و ایثارگران افتخار بزرگی است که باید با عشق به خدمت گزاری انجام شود.

فرماندار شهرستان شفت با اشاره به اینکه خانواده‌های شهدا، جانبازان و آزادگان بزرگترین سرمایه‌های معنوی انقلاب و ملت هستند، افزود: مسؤولان به عنوان خادمان مردم باید به دیدار خاندان معظم شهدا و ایثارگران بروند و از روحیه انقلابی و جهادی والدین شهدا و جانبازان و آزادگان انرژی مثبت بگیرند.

وی گفت: خانواده معظم شهدا در مسیر دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی، از تمام هستی و سرمایه خود گذشتند و امروز همه مردم و مسؤولان موظفند تا با تمام توان، شأن و جایگاه آنان را حفظ کرده و خواست آنان را در ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت برآورده کنند.

وی با اشاره به اینکه مسؤولان شهرستان تکریم خانواده شهدا را در اولویت کاری خود قرار دهند، افزود: مسؤولان شهرستان علاوه بر فعالیت‌های عمرانی و خدماتی نسبت به ارج نهادن به مسائل فرهنگی، ارزشی و اجتماعی، در برنامه‌های دیدار خانواده شهدا حضور پررنگ داشته باشند.

فرماندار شفت در تکریم و تجلیل از خانواده‌های شاهد و ایثارگر گفت: خانواده‌های شهدا محق خدمت هستند و ما وظیفه داریم در راستای ترویج فرهنگ شهادت و زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدا تلاش مضاعفی داشته باشیم.

نقدی ادامه داد: طرح سپاس یکی از تأکیدات مقام معظم رهبری است که در اولویت کار ما قرار دارد، برخی پدران و مادران شهدا در دوران کهولت سن به سر می‌برند و نیاز به سرکشی و دیدار بیش از پیش دارند.

خانواده شهدا مایه خیر و برکت نظام و انقلاب هستند

نقدی گفت: خانواده شهدا مایه خیر و برکت نظام و انقلاب هستند و مسؤولان موظفند تا با سرکشی مداوم به آنان، ضمن رفع مشکلات این خانواده معظم، در مسیر خدمت رسانی به مردم، از والدین شهدا طلب دعای خیر کنند.

وی افزود: خانواده معظم شهدا در دفاع از ارزش‌های اسلامی تمام هستی خود را تقدیم راه خدا کردند و این کمترین وظیفه مسئولان است تا ضمن سرکشی به آنان، از نزدیک با مسائل و مشکلات آن‌ها آشنا شده و با افتخار در صدد رفع مشکلات بر آیند.

نقدی با اشاره به اینکه خدمت به خانواده شهدا جزو وظایف اصلی مسؤولان به شمار می‌رود، بیان کرد: مسؤولان باید به صورت دوره‌ای با خانواده معظم شهدا دیدار و از آنها دلجویی کنند چراکه همه موفقیت‌های جمهوری اسلامی ایران مرهون خون پاک شهدای گرانقدر است.

فرماندار شفت با بیان اینکه خانواده‌های شهدا وارثان این نظام و انقلاب هستند، گفت: صحبت‌های دلگرم کننده خانواده شهدا در امید دادن به جامعه به اندازه چندین سخنران مطرح تأثیر گذار است چرا که از جان و دل سخن می‌گویند.

کد مطلب 6086400

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