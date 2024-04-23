آمادگی ۲حوزه انتخابیه استان زنجان برای برگزاری دور دوم انتخابات

به گزارش خبرگزاری مهر، ابوالفضل رفیعی با تاکید بر بازنگری در اعضای برخی شعب با توجه به نتیجه عملکرد دور اول و با هدف تضمین هرچه بیشتر اجرای مطلوب و سلامت انتخابات در دستور کار قرار گرفته است گفت: با توجه به تصمیم هیئت‌های اجرایی ذیربط، در تعداد و محل شعب اخذ رأی حوزه‌ای انتخابیه زنجان _ طارم و خدابنده در دور دوم تغییری داده نخواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه همچون دور نخست، امکانات دولتی مشخص شده جهت بهره‌مندی از تبلیغات عادلانه می‌تواند در اختیار نامزدها باشد گفت: مطابق روز شمار انتخابات دور دوم، فهرست امکانات و نحوه استفاده از آن‌ها به کاندیداها اعلام می‌شود.

رفیعی افزود: تدابیر برگزاری مرحله دوم انتخابات در زمینه‌های فنی، اجرایی و پشتیبانی مورد بررسی مجدد قرار گرفته و تدابیر لازم پیش بینی شده است.

معاون سیاسی امنیتی و اجتماعی استانداری زنجان تاکید کرد: یازدهم اردیبهشت ماه ۱۴۰۳؛ اسامی و کد انتخاباتی نامزدهایی که به مرحله دوم راه یافته‌اند در حوزه انتخابیه توسط فرمانداران مراکز حوزه‌های انتخابیه مربوطه با انتشار آگهی اطلاع رسانی عمومی خواهد شد.

رفیعی گفت: تبلیغات انتخاباتی نامزدها و طرفداران آنان از ثانیه نخست بامداد روز پنجشنبه ۱۳ اردیبهشت تا ۸ صبح روز پنجشنبه مورخ ۲۰ اردیبهشت ادامه دارد.

گفتنی است، انتخابات در حوزه‌های انتخابیه زنجان – طارم برای تعیین منتخب دوم و در حوزه انتخابیه خدابنده برای تعیین منتخب به دور دوم کشیده شده است.