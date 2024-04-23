حسین اکبریان در گفت‌وگو با خبرنگار مهر به اهمیت تأمین پایدار آب شرب مردم اشاره و اظهار کرد: برای اینکه منابع آبی به درستی میان متقاضیان توزیع شود یکی از راهکارهای مؤثری که در دستور کار قرار گرفته، استفاده از تکنولوژی‌های نوین از قبیل تله متری است.

وی با بیان اینکه علاوه بر شهر اصفهان دیگر شهرها و روستاهای استان نیز از سیستم تله متری در جهت توزیع عادلانه آب استفاده می‌کنند، ادامه داد: در حال حاضر بیش از ۶۷ درصد تأسیسات آب شهرها و ۸ درصد تأسیسات آب روستاها در سطح استان مجهز به سیستم تله متری هستند، این درحالی است که در سال جاری تلاش می‌کنیم تأسیسات بیشتری در سطح استان از سیستم تله متری بهره مند شوند.

اکبریان با بیان اینکه در سال گذشته توانستیم با مانیتورینگ و کنترل تأسیسات آب به صورت لحظه به لحظه آب شرب را به صورت عادلانه توزیع کنیم اعلام کرد: آبفای استان اصفهان علاوه بر مانیتورینگ تأسیسات آب در نقاط شهری، کنترل و پایش لحظه به لحظه تأسیسات آب در روستاها را نیز در دستور کار قرار داده است.

وی با اشاره به تجهیز تأسیسات آب روستاها به سیستم تله متری گفت: بهره‌مندی تأسیسات آبرسانی روستاهای استان به سیستم تله متری و تله کنترل نه تنها توزیع عادلانه آب با فشار یکسان را در روستاها به همراه دارد، بلکه از هدر رفت آب نیز در روستاها جلوگیری می‌کند.

مدیرعامل آبفای استان اصفهان افزود: در حال حاضر تأسیسات آب بسیاری از نقاط استان شامل مخازن آب، ایستگاه‌های پمپاژ، چاه‌ها، شیرهای فشار شکن، خطوط اصلی انتقال، شبکه توزیع آب، تصفیه‌خانه‌های آب و آب‌شیرین‌کن‌ها به وسیله سیستم تله‌متری و تله کنترل مورد پایش و ارزیابی قرار می‌گیرند.

وی با بیان اینکه تنظیم فشار یکنواخت شبکه آب که عامل بسیار مهمی در توزیع عادلانه محسوب می‌شود تنها یکی از مزیت‌های سیستم تله متری در تأسیسات به شمار می‌آید، خاطرنشان ساخت: کاهش استهلاک تجهیزات و تأسیسات، جلوگیری از سر ریز مخازن، افزایش عمر تأسیسات، بالانس شبکه توزیع و هدر رفت آب از دیگر مزیت‌های تجهیز تأسیسات آب به سیستم تله‌متری است.

اکبریان دسترسی پایدار همه مردم در شهرها و روستاها به آب شرب را ضروری دانست و اظهار داشت: آبفای استان اصفهان برای تحقق چنین امری از همه عواملی که در این فرایند مؤثر هستند به نحو مطلوب بهره‌مند می‌شود که در این راستا می‌توان به استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا همچون هوشمند سازی شبکه توزیع، مانیتورینگ انرژی، دیسپاچینگ تله متری و پایش فشار شبکه اشاره کرد.