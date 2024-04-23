به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نمایشگاه، مجموعهای از آثار زندهیاد مکرمه قنبری معروف به ننه مکرمه شامل آثاری از دورههای مختلف کاری وی در نمایشگاهی تحت عنوان «قصههای دریکنده» در گالری سهراب به نمایش درخواهد آمد.
این نمایشگاه با همکاری خانه موزه مکرمه برگزار خواهد شد که در آن ۳۱ اثر روی دیوار خواهد رفت. همزمان با افتتاح این نمایشگاه مستندی از مکرمه به کارگردانی ابراهیم مختاری، با عنوان «مکرمه، خاطرات و رؤیاها» که در سال ۱۳۷۶ ساخته شده نیز نمایش داده خواهد شد.
استیتمنت نمایشگاه «قصه های دریکنده» رونوشتی از زندهیاد احمدرضا دالوند است که در مورد مکرمه نوشته شده است.
در استیتمنت این نمایشگاه آمده است: «مکرمه قنبری، نماینده فارغ البالی و رهایی ایماژهای هنرمندانه در زمانه ماست. او از پس تحمل رنج های بسیار به چنان خلوصی رسیده بود که میخواست در هذیان لذت بخش خلاقیت بی وقفه اش ما را نیز سهیم سازد.»
همچنین شهاب شاهپرویزی نویسنده و منتقد هنری در مورد مکرمه در چند سطر برای این نمایشگاه نوشته است: «آثاری که قصه یک دنیاست. دنیایی رنگارنگ. رنگارنگی کوچک که سروتهاش به قدر روستای دریکنده بود. کوچکی که در ساحت تصویرگرایانه مکرمه قنبری حامل قصههایی عمیق است. قصههایی فولکلور از ستیزهگران و ستیزهپذیرانِ ناچار. ستیزه جهانی جبار با زنی تنها. زنی تنها و غریب در احاطهی دیوچهرهگان و اژدهارویان. آثار مکرمه در رنگهای روشن، در سادهگی طرحهای بداهه و فیگورهای سوررئال؛ قصه دردهایی است فراموش نشده. فراموش نشدههایی فراتر از مرزهای دریکنده، فراتر از مرزهای قراردادی، فراتر از مرزهای جنسیتی و حتی من و تو. مکرمه، نقاش درد تنهایی، غریبهگی و سردرگمی است؛ همان درد مشترک آدمی. شاعری که قلممو را جایگزین قلم کرد.»
مکرمه قنبری معروف به ننه مکرمه متولد ۱۳۰۷ در دریکنده بابل، نقاش سبک پست مدرنیسم مازندرانی است که به خاطر نقاشیهایش به شهرت جهانی رسید. نقاشیهای وی موجب شد تا بهعنوان بانوی سال نقاش در سال ۲۰۰۱ توسط دوازدهمین کنفرانس ایرانشناسی در دانشگاه دولتی سوئد، معرفی شود. مکرمه که تحصیلات دانشگاهی و سواد خواندن و نوشتن نداشت و دوره علمی نیز نگذرانده بود، در سن ۶۷ سالگی بهخاطر فروخته شدن گاو محبوبش افسرده شد و برای رهایی از اندوه، به نقاشی پناه برد. او آنچه را که در دل داشت، روی دیوارهای خانهاش جان بخشید. خانه کوچک ۲۰۰ متری او در روستا امروزه به موزه ننه مکرمه تبدیل شده است و از آثار ملی ایران و جاهای دیدنی بابل به شمار میآید.
این نمایشگاه از هفتم اردیبهشت آغاز و تا هفدهم اردیبهشت در گالری سهراب به آدرس خیابان سمیه، بین مفتح و رامسر، پلاک ۱۴۲ برقرار است.
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