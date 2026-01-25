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۵ بهمن ۱۴۰۴، ۱۸:۱۶

خطرناکترین مکان برای خبرنگاران کجاست؟

خطرناکترین مکان برای خبرنگاران کجاست؟

کمیسر عالی آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی «آنروا» هشدار داد: نوار غزه به خطرناک ‌ترین مکان در سراسر جهان برای فعالیت خبرنگاران تبدیل شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از العهد، فیلیپ لازارینی کمیسر عالی آژانس امداد و کار سازمان ملل متحد برای آوارگان فلسطینی «آنروا» هشدار داد: نوار غزه به خطرناک ‌ترین مکان در سراسر جهان برای فعالیت خبرنگاران و کارکنان بخش‌های بشردوستانه تبدیل شده است.

لازارینی تصریح کرد: تداوم ممنوعیت ورود خبرنگاران بین‌المللی به نوار غزه، مانعی بزرگ در راه انتقال دقیق و مستقل حقایق میدانی به جامعه جهانی ایجاد کرده است.

وی خاطرنشان کرد: نبود رسانه‌های بین‌المللی در صحنه، فضا را برای تقویت کارزارهای ضد اطلاعاتی و گمراه سازی مخاطبان و ترویج روایت‌های افراطی فراهم کرده است.

گفتنی است این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که نهادهای بین‌المللی همچنان نسبت به وضعیت بحرانی غزه و محدودیت‌های شدید برای دسترسی به اطلاعات و کمک‌های اولیه هشدار می‌دهند.

کد مطلب 6731320

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