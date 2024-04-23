به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام الله نور کریمی تبار روز سه شنبه در دیدار با اعضاب ستاد بزرگداشت هفته کار و کارگر به نقش حساس و مؤثر جامعه کارگری در تحقق جهش تولید هم پرداخت و افزود: ایجاد انگیزه مالی و حفظ شأن و کرامت جامعه کارگری از راه کارهای مهم برای توسعه و پویایی حوزه تولید است.

نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه ایلام همچنین توسعه تعاونی‌ها و ترویج فرهنگ کار و کارآفرینی را از موارد ضروری برای اشتغالزایی در استان عنوان کرد.

نورالدین الیاسی مدیرکل کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان هم با بیان اینکه حدود نیمی از سه هزار و چهارصد تعاونی استان، نیمه فعال یا غیر فعال هستند، اضافه کرد: احیاء این تعاونی‌ها در دستور کار قرار گرفته است.