احمد رضا طحانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقوع بارندگی شدید موجب آب‌گرفتگی و وقوع سیلاب در بسیاری از مناطق شهری، روستایی و کوهستانی شهرستان خوروبیابانک شده است که پس از اعلام هشدارهای هواشناسی طی چند روز گذشته تمامی اعضای ستاد مدیریت بحران در آماده باش کامل هستند.

وی ادامه داد: با توجه به فعالیت سامانه بارشی از شامگاه امروز و ادامه‌دار بودن آن، لازم است مردم از مراجعه به مناطق سیل خیز و مسیر سیلاب‌ها اکیداً خودداری کنند.

فرماندار شهرستان خوروبیابانک افزود: با صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و بارش رگباری باران طی هفته جاری همراه با آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان آب و فعالیت رودخانه‌های فصلی، مردم به توصیه‌ها و هشدارهای هواشناسی توجه کنند.