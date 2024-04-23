احمد رضا طحانی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: وقوع بارندگی شدید موجب آبگرفتگی و وقوع سیلاب در بسیاری از مناطق شهری، روستایی و کوهستانی شهرستان خوروبیابانک شده است که پس از اعلام هشدارهای هواشناسی طی چند روز گذشته تمامی اعضای ستاد مدیریت بحران در آماده باش کامل هستند.
وی ادامه داد: با توجه به فعالیت سامانه بارشی از شامگاه امروز و ادامهدار بودن آن، لازم است مردم از مراجعه به مناطق سیل خیز و مسیر سیلابها اکیداً خودداری کنند.
فرماندار شهرستان خوروبیابانک افزود: با صدور هشدار سطح نارنجی هواشناسی و بارش رگباری باران طی هفته جاری همراه با آبگرفتگی معابر، جاری شدن روان آب و فعالیت رودخانههای فصلی، مردم به توصیهها و هشدارهای هواشناسی توجه کنند.
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