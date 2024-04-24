۳۳ هزار نفر در استان بوشهر عضو صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان هستند

به گزارش خبرنگار مهر، ظهیر کاظمی سه شنبه شب در نشست با فرماندار تنگستان و دهیاران و شوراهای اسلامی شهرستان عنوان داشت: در کشور ۲ میلیون ۵۰۰ هزار نفر عضو صندوق صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر عضو هستند.

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر استان بوشهر تصریح کرد: در استان بوشهر بیش از ۱۵۰ هزار نفر می‌توانند عضو صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر شوند که در حال حاضر ۳۳ هزار نفر عضو و هزار نفر نیز مستمری دریافت می‌کنند.

وی ادامه داد: در تنگستان ۲ هزار نفر عضو صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر کشور هستند که ۷۰ نفر مستمری دریافت می‌کنند.

کاظمی اضافه کرد: صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر در راستای تحقق یکی از اصلی ترین آرمان‌های انقلاب اسلامی که همان عدالت اجتماعی است تشکیل شد.

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر استان بوشهر یاد آور شد: خدماتی که در این صندوق می‌شود بعد از صندوق تأمین اجتماعی بزرگ‌ترین صندوق بیمه اجتماعی کشور است در واقع دومین صندوق بیمه اجتماعی است.

وی با اشاره اینکه کشاورزان که در شهرهای زیر ۲۰ هزار نفر هم زندگی می‌کنند می‌توانند از خدمات صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر استفاده کنند، بیان کرد: در صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر ۷۰ درصد حق بیمه توسط دولت پرداخت می‌شود تنها یک سوم آن توسط بیمه شدگان یا هدف که، کشاورزان، روستاییان و عشایر است پرداخت می‌شود.

کاظمی افزود: ۲۴۰ رسته کشاورزی و مشاغل مختلفی که پیش بینی شده می‌تواند از خدمات صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر استفاده لازم داشته باشند

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر استان بوشهر اضافه کرد: نگاه صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر صرفاً نگاه اقتصادی و بالادستی نمی‌باشد بلکه یک نهاد اجتماعی است که در کنار مسئولیت‌های خودش در حد توان برای رفع مشکلات جامعه و جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها می‌باشد

وی ادامه داد: شرایط عضویت در صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر میانگین سنی آنها ۱۸ تا ۵۰ سال است و زیر ۱۸ سال و بالای ۵۰ سال نمی‌توانند عضو صندوق شوند یک فرصت خوبی با پرداخت ۶۵ سال حق بیمه و ۶۵ سال سن بازنشسته و مستمری دریافت می‌کنند.

کاظمی از طرح بیمه رایگان برای مادران سه فرزندی در مناطق روستایی و عشایری خبر داد و افزود: در راستای جوانی جمعیت دولت خدمات خوبی و جهت فرزند آوری در نظر گرفته که یکی از موارد که صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر باید انجام دهد بیمه نمودن رایگان مادران سه فرزندی می‌باشد که در استان بوشهر ۱۸۰۰ نفر ثبت نام کردند.

مدیرکل صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر استان بوشهر یاد آور شد: شوراهای اسلامی و دهیاران روستاهای تنگستان در جهت اطلاع رسانی دقیق، همکاری لازم را با صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستاییان و عشایر در خصوص خدمات داشته باشند.