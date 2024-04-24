دریافت 2 MB کد مطلب 6087420 https://mehrnews.com/x34Lp5 ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۳۷ کد مطلب 6087420 فیلم سیاست فیلم سیاست ۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۳۷ رکن جهش تولید کارگر است رهبرانقلاب در دیدار با کارگران گفت: با جهش تولید کشور آحاد مردم ثروتمند میشوند و جیب و دست کارگر پر میشود. کپی شد مطالب مرتبط رهبر انقلاب: با جهش تولید جیب و دست کارگر پُر میشود/ملت ایران دل به «کمک خارج از مرزها» نبسته است دیدار کارگران با رهبر انقلاب، فردا چهارشنبه برگزار خواهد شد سرودهای که رهبر انقلاب در آستانه عملیات وعده صادق خواندند تسلیت رهبرانقلاب در پیدرگذشت پرویز داودی عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برچسبها رهبر معظم انقلاب اسلامی رهبری کارگران تولید
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