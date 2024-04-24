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کد مطلب 6087420
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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۲:۳۷

رکن جهش تولید کارگر است

رکن جهش تولید کارگر است

رهبرانقلاب در دیدار با کارگران گفت: با جهش تولید کشور آحاد مردم ثروتمند می‌شوند و جیب و دست کارگر پر می‌شود.

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