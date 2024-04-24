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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۱:۴۷

حسینی در حاشیه جلسه هیات دولت:

تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا مشکلات دارویی برطرف شود

تمام تلاش‌مان را می‌کنیم تا مشکلات دارویی برطرف شود

معاون رییس‌جمهور در امور مجلس گفت: دستگاه‌های مختلف از جمله صمت و اقتصاد و وزارت بهداشت همه تلاش خود را می‌کنند تا مشکلات دارویی برطرف شود.

به گزارش خبرنگار مهر، «سیدمحمد حسینی» معاون رییس‌جمهور در امور مجلس، امروز در حاشیه جلسه هیأت دولت در جمع خبرنگاران اظهار کرد: روز گذشته مجلس کار خوبی انجام داد و نمایندگان اشکالی که شورای نگهبان در مورد اجاره بها گرفته بود را رفع و نهایی کردند.

وی افزود: چون در آستانه تابستان و فصل نقل و انتقالات هستیم و امیدواریم شورای نگهبان هم زودتر تصویب کند تا در وزارت راه و شهرسازی به آن عمل شود.

حسینی افزود: نکته بعدی، تحقیق و تفحص مجلس در مورد سازمان آفات بود که بیشتر به دوران دولت قبل و تا ۱۴۰۰ مربوط می شود.

وی گفت: ضمن آنکه بحث اجرای ماده ۲۳۴ را داشتیم که به وزارت بهداشت و برخی دستگاه‌ها مربوط می‌شد و در مورد کمبود داروها توضیحاتی داده شد و نمایندگان قانع شدند که این مورد به قوه قضاییه ارسال نشود.

حسینی اظهار کرد: دستگاه‌های مختلف از جمله صمت و اقتصاد و وزارت بهداشت همه تلاش خود را می‌کنند تا مشکلات دارویی برطرف شود و مساله ابلاغ به قوه قضاییه منتفی شد چون جرمی مرتکب نشده است و کمبودهایی بوده و تمام تلاش دولت بر جبران این موارد است.

کد مطلب 6087456
رامین عبداله شاهی

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