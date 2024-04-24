به گزارش خبرنگار مهر، آیتالله غلامعلی صفایی بوشهری صبح چهارشنبه در دیدار اعضای شورای عالی مدیریت مردمی فرهنگی بوشهر اظهار داشت: متأسفانه زیر ساختهای استان از منظر فرهنگی نبوده، بلکه زیرساختهایی برای توسعه رفاه اجتماعی و گردشگری بوده است. بنابراین حسب آمایشی که وجود دارد مراکز و مکانهایی مشخص و طرحی با کمک مشاورین در کنار ساحل برنامه ریزی و تمامی زیر ساختها فراهم شود.
امام جمعه بوشهر بیان داشت: چادر زدن در عرض ساحل و پارکها مشکل ساز است، بنابراین کمپهایی با استانداردهای لازم برنامه ریزی شود که دارای امکانات باشد، لذا با توجه به فرصتی که تا پایان سال وجود این کار را از اکنون شروع شود تا زمان عید این امکانات آماده باشد.
وی در کنار هم بودن و قرارگاه بودن را به بسیار مهم عنوان کرد بیان داشت: کارها آسیب شناسی شود و بر اساس برنامه ریزی رفع آسیب صورت گیرد.
آیت الله صفایی بوشهری پیشنهاد تدوین تقویم برای قرارگاه مردمی فرهنگی با در نظر گرفتن مناسبتها را مطرح کرد و عنوان داشت: این کار کمک میکند که کارها با برنامه ریزی و منسجم انجام شود.
نماینده مردم تهران در مجلس خبرگان رهبری با تاکید بر توجه به حوزه رسانه ابراز داشت: جنگ رسانه نیازمند دانش، سرعت عمل و دیپلماسی است که کار با رسانه به چه شکل انجام شود. فعالیتهای خوبی در عرصه فرهنگی به ویژه در کنار ساحل انجام شده اما بازتاب رسانهای نداشته است. همچنین رشد تحلیل گری و دیپلماسی رسانهای باید صورت گیرد.
وی بر هم پوشانی و حمایت از یکدیگر تاکید کرد و ابراز داشت: این قرارگاه یک پیکر است و با حمایت از هم اجازه ندهید قرارگاه تضعیف شود.
آیت الله صفایی بوشهری با اشاره به تشکیل قرارگاه عفاف و حجاب در استان بوشهر بیان داشت: همه باید به این قرارگاه کمک کنند، این قرارگاهها باید چارچوب را حفظ کنند، و مسئولان پاسخگوی مطالبات باشند.
نماینده ولی فقیه در استان بوشهر پیشنهاد داد: طومار و راهپیمایی در حمایت از عفاف و حجاب برنامه ریزی، طراحی و برگزار شود.
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