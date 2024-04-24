اجرای طرح کتابخانه‌ بدون کتاب در کشور/۱۰شهر کردستان فاقد کتابخانه

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی رمضانی ظهر چهارشنبه در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در کردستان اظهار کرد: انقلاب اسلامی ایران دستاوردهای مهمی را به همراه داشته است و به برکت این انقلاب و نگاه رفیع مقام معظم رهبری شبکه کتابخانه‌های کشور جزو شبکه برتر دنیا محسوب می‌شود.

وی با بیا اینکه از لحاظ تعداد کتابخانه‌ها و دسترسی جزو ۲۰ کشور برتر دنیا هستیم، افزود: همچنین به لحاظ تعداد کتابخانه‌ها در منطقه جایگاه اول، در آسیا جزو ۵ کشور نخست و در جهان اسلام نیز وضعیت خوبی داریم.

رمضانی به آمار برخی از کتابخانه‌های دنیا اشاره کرد و بیان داشت: تعداد کتابخانه عمومی در کشور ایران سه هزار و ۸۰۰ است که نسبت به سایر کشورها از جمله ترکیه با هزار و ۲۰۰ کتابخانه و مصر با ۳۰۰ کتابخانه بیشتر است.

وی در ادامه از اجرای طرح کتابخانه‌های بدون کتاب؛ کتابخانه الکترونیکی یا آینده در کشور خبر داد و عنوان کرد: «کتابخانه بدون کتاب»؛ نسل جدیدی از کتابخانه‌هاست که در آن خبری از کتاب کاغذی نیست و به جای آن تجهیزات و امکان دسترسی به منابع الکترونیکی و صوتی، پایگاه‌های اطلاعات علمی، انواع بازی‌، فیلم، موسیقی، منابع یادگیری الکترونیک در اختیار کاربران قرار داده می‌شود.

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور همچنین به وضعیت کتابخانه در استان کردستان اشاره کرد و بیان داشت: تلاش می‌کنیم برای شهرها و روستاهای فاقد کتابخانه در کردستان اقداماتی انجام دهیم.

۱۰ شهر کردستان فاقد کتابخانه

دبیرکل نهاد کتابخانه‌های عمومی کشور ادامه داد: در کردستان، ۱۰ شهر فاقد کتابخانه هستند و باید با مدیریت عالی استان از لحاظ فضا و مکان کمک شود تا ما نیز تجهیزات لازم را خریداری خواهیم کرد.

وی به اجرای طرح هدهد سفید در چهار سطح و توجه به حوزه کودک و نوجوان به عنوانیکی از برنامه‌های اولویت‌دار حوزه کتابخانه‌ها پرداخت و بیان کرد: در همین راستا راه‌اندازی کتابخانه، برنامه تلویزیونی و جایزه برتر صورت گرفته و تلاش ما بر این است که بتوانیم کودک و نوجوانان را بیش از پیش به سمت کتاب و کتابخوانی ترغیب کنیم.

رمضانی خاطر نشان کرد: اتصال کتابخانه‌های عمومی به مدارس، اختصاص زنگ مطالعه و شیوه آداب مطالعه نیز در دستور کار است تا از این طریق بتوانیم نقایص و کمبودها را جبران کنیم.

مسؤولان به حوزه کتابخانه‌های کردستان توجه کنند

نماینده ولی فقیه در کردستان نیز در این دیدار بیان کرد: در سفرهای شهرستانی بازدیدهایی از کتابخانه‌ها انجام داده‌ام و نیاز است مسؤولان کشوری در استان به حوزه کتابخانه‌ها توجه بیشتری داشته باشند.

حجت الاسلام پورذهبی اضافه کرد: زیباسازی فضای درونی و بیرونی کتابخانه‌ها، استفاده از ظرفیت دانش آموزان در توسعه فرهنگ کتابخوانی و اجرای برنامه‌های فرهنگی در کتابخانه‌ها برای توسعه عدالت فرهنگی از ظرفیت‌هایی است که در راستای تقویت حوزه کتاب و کتابخوانی باید مورد توجه باشد.

وی همچنین از نیاز ساختمان کتابخانه استان به بازسازی خبر داد و بیان کرد: باید تجهیزات و کتب کتابخانه‌های سنندج نیز به روزرسانی شود.