بازداشت ۷ نوجوان در ارتباط با حمله به اسقف اعظم کلیسای سیدنی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از استرِیت‌تایمز، اداره مبارزه با تروریسم استرالیا در جریان چندین یورش در ارتباط با حمله‌های تروریستی اخیر در این کشور، هفت نوجوان و جوان را بازداشت کرد.

مقامات ارشد پلیس ضدتروریسم استرالیا مدعی شده‌اند که احتمالا این «شبکه» در تدارک یک حمله بودند. پس از حمله با سلاح سرد به اسقف اعظم یک کلیسای آشوری در سیدنی استرالیا در ۱۵ آوریل، بیش از ۴۰۰ مامور پلیس در تفتیش ۱۳ نقطه در سیدنی مشارکت داشتند.

در پی حادثه ۱۵ آوریل، یک نوجوان ۱۶ ساله بازداشت شد و حالا پلیس استرالیا مدعی است که اکنون هفت نوجوان دیگر «با انگیزه‌های ایدئولوژیک بخشی از یک شبکه بزرگ‌تر بازداشت شده‌اند.» مار ماری امانوئل، اسقف اعظم کلیسای آشوری سیدنی در جریان حمله اخیر از ناحیه سر و سینه مورد اصابت چاقو قرار گرفت. پلیس این کشور بلافاصله حادثه را «حمله تروریستی با انگیزه‌های ایدئولوژیک» توصیف کرد.

دِیو هادسون، معاون کمیسر پلیس استرالیا گفته است که پلیس این کشور با نظارت دقیق بر رفتار و زیر نظر گرفتن رفت و آمدها، «به این نتیجه رسیده است که اگر آنها قصد ارتکاب جرمی را داشته باشند، ما قادر به جلوگیری از آن نخواهیم بود و به همین دلیل بازداشت توجیه‌پذیر است.»

پلیس استرالیا اعلام کرده که بازداشت‌شدگان ۱۵ تا ۱۷ سال دارند. کریسی بارِت، کارشناس حوزه مبارزه با تروریسم در پلیس فدرال استرالیا گفته است که این شبکه «ایدئولوژی افراطی خشونت‌آمیزِ مشترکی دارند.»