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۵ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۴۳

استاندار سمنان:

ستاد پشتیبانی آزمون برای امتحان نهایی در استان سمنان تشکیل شود

ستاد پشتیبانی آزمون برای امتحان نهایی در استان سمنان تشکیل شود

سمنان- استاندار سمنان بابیان اینکه امکانات لازم برای آرامش دانش آموزان هنگام آزمون باید فراهم باشد، گفت: ستاد پشتیبانی آزمون برای امتحان نهایی در استان تشکیل شود.

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد رضا هاشمی بعد از ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان به میزبانی سالن جلسات استانداری سمنان ضمن بیان اینکه امتحانات نهایی یکی از موارد اولویت دار فعلی آموزش و پرورش استان است، ابراز داشت: انتظار می‌رود با تشکیل ستاد پشتیبانی از آزمون تمامی امکانات لازم در این راستا فراهم شود.

وی افزود: سطح کیفی استان سمنان حوزه آموزش و پرورش و موارد و مسائل مرتبط با این حوزه همواره باید سرآمد کشور باشد.

استاندار سمنان ضمن بیان اینکه به مباحث و مسائل فرهنگی و دینی سطح مدارس استان باید توجه شود، ابراز داشت: با استفاده از ظرفیت مشاوران فرهنگی و دینی به صورت ویژه این مهم باید در دستور کار قرار گیرد

هاشمی در ادامه تصریح کرد: برای پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی اردوهای راهیان نور و برنامه‌های ورزشی و با نشاط می‌بایست در آموزش و پرورش استان سمنان برنامه ریزی شود.

وی افزود: به منظور ارتقا هر چه بیشتر شاخص‌های آموزشی باید جذب اعتبارات دور دوم سفر رئیس جمهور به استان سمنان مد نظر آموزش و پرورش قرار گیرد.

کد مطلب 6087722

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