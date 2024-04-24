به گزارش خبرنگار مهر، علی نوری عصر چهارشنبه در آئین رونمایی از مرکز توسعه کار آفرینی کردستان اظهار کرد: کردستان دارای مرز مشترک با کشور عراق بوده و نیاز است از دانش فناوری ارتباطات برای کمک به ایجاد زیرساخت استفاده کنیم.

وی افزود: در سنوات قبل در زمینه نرخ بیکاری کردستان عمدتاً در رتبه‌های یکم تا پنجم نرخ بیکاری کشور بودیم اما در تابستان سال قبل بهترین عملکرد را در کاهش نرخ بیکاری داشتیم.

وی تصریح کرد: توجه به زیرساخت‌های فناوری ارتباطات و اطلاعات در راستای افزایش اشتغال و کاهش نرخ بیکاری مهم است و باید زیرساخت‌ها تقویت شوند.

نوری ایجاد اشتغال برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی را لازمه توسعه استان دانست و خاطرنشان کرد: براساس دستور رئیس جمهور باید به اشتغال فارغ التحصیلان زاگرس‌نشین بیشتر توجه شود تا در زمینه اشتغال و توسعه کردستان قدم مثبتی برداشته شود.

معاون اقتصادی استاندار کردستان یادآور شد: کردستان استانی صنعتی نیست و توجه به تولید در توسعه کردستان مهم است و در این راستا سال قبل هر هفته یک روز را به نام «دوشنبه‌های تولید» نامگذاری کردیم که ۷۰ واحد تولیدی به عرصه تولید بازگشت.

وی اضافه کرد: امسال «شنبه‌های تولید» را راه‌اندازی کردیم که در راستای احیای واحدهای تولیدی بویژه واحدهای تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز قدم برخواهیم داشت و هدفگذاری کردیم تا بتوانیم موفق عمل کنیم.

نوری به وضعیت معادن استان پرداخت و گفت: کردستان در حوزه معدن رتبه یکم تولید طلای کشور را دارد و در حوزه ذخیره این ماده معدنی رتبه دوم کشور را داراست.

وی اعلام کرد: در حوزه کشاورزی و تولید توت فرنگی، گندم و انار رتبه‌های خوبی در کشور داریم و در حوزه صادرات و واردات نیز جا برای توسعه وجود دارد.

معاون امور اقتصادی استاندار کردستان اذعان کرد: اگر نتوانیم علم روز را به این حوزه‌ها وارد کنیم مسیر توسعه و تحول را نخواهیم دید بنابراین باید از همه ظرفیت‌ها در استان بهره ببریم.

نوری خاطرنشان کرد: به مدیران و مسؤولان دستگاه‌های مختلف اجرایی تاکید شده که ۲۰ درصد از تسهیلات را به شرکت‌های دانش بنیان اختصاص دهند.

وی اضافه کرد: انتقال دانش‌های فناوری به کشور عراق نیز از اولویت‌هایی است که مورد توجه خواهد بود.