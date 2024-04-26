به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود کارگر در خطبه‌های نماز جمعه خارگ با تبریک روز معلم، روز شوراها، روز جهانی کار و کارگر اظهار کرد: علم دارای ارزش ذاتی است و در دین مبین اسلام به علم ارزش و بهای بالایی داده شده است.

وی اضافه کرد: هدف قرآن کریم تشویق مردم به تحصیل علم و تعمیق در اعتقادات و تعهد آنها است تا ایمانی راسخ و استوار به دنبال داشته باشد.

کارگر خاطرنشان کرد: آنقدر دانش در اسلام ارزشمند است که امیرالمؤمنین علیه السلام میان آن و ثروت، به هفت دلیل علم و دانش را انتخاب می‌کند.

وی افزود: در دهم اردیبهشت سال ۱۳۸۰ فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شد و تا امروز ۲۲ سال می‌گذرد و لازم است سران قوا نسبت به توفیقات اقتصادی و مفاسد اقتصادی گزارش دهند.

امام جمعه خارگ اضافه کرد: مبارزه جدی با مفاسد اقتصادی و مفسدان اقتصادی در کشور داشته‌ایم و این باید بازدارندگی در سو استفاده از رانت‌های اطلاعاتی در حوزه اقتصادی ایجاد کند. اصحاب رسانه در مطالبه گره‌ای خود در حوزه اقتصادی پیگیر فرمان هشت ماده‌ای مبارزه با فساد باشند.

وی تصریح کرد: سومین خلیج بزرگ جهان خلیج فارس است که پرتغالی‌ها در ۴۰۰ سال قبل ۱۱۷ سال در این منطقه حضور داشتند توسط امامقلی خان و لشکریانش در دوران صفویه اخراج شدند. بعدها دهم اردیبهشت را شورای عالی انقلاب فرهنگی به نام خلیج فارس نام گذاری کرد.

کارگر ادامه داد: اینکه دشمنان به دنبال حذف نام خلیج فارس هستند چیز جدیدی نیست. حذف هویت فرهنگی یک ملت یعنی نابود کردن همه اندوخته و ثروت معنوی آن ملت و امروز هویت فرهنگی ما در استمرار حفظ هویت خلیج فارس است.

وی اضافه کرد: جهان استکبار از زنان و مردان خلیج فارس ضربات متعددی دیده است لذا نام خلیج فارس بر اندام دشمنان لرزه انداخته است و در پی حذف آن است و قطعاً این آرزو را به گور خواهند برد.

وضعیت امامزاده میرمحمد مشخص شود

حجت الاسلام کارگر گفت: از نیروی انتظامی برای طرح نور در جزیره تشکر می‌کنم؛ مردم هم پشتیبان و همراه نیروی انتظامی هستند و هم خیرخواه همدیگر هستند. از همراهی سران سه قوه نسبت به دغدغه‌های فرهنگی تشکر می‌کنیم.

وی بیان کرد: بخشی از آسیب‌های فرهنگی به بخش واردات لباس و پوشاک در کشور است که باید کشور ما از واردات بی نیاز و صادر کننده باشد. تنوع و هنر تولید اقوام مختلف در حوزه پوشش در ایران بی نظیر است و نیاز به حمایت دولت از بخش‌های خصوصی و کارگاه‌های کوچک تولید البسه و پوشاک ضروری است.

امام جمعه خارگ خاطرنشان کرد: وضعیت امامزاده میرمحمد توسط میراث فرهنگی مشخص شود. تعمیرات نیمه کاره رها شده و به ساختمان آسیب خواهد زد.

وی ادامه داد: ماندن مردم در اسکله قابل قبول نیست. همانگونه که در کلان شهر برای حمل و نقل مردم مترو گذاشته شده برای جزیره خارگ نیز تمهیدات لازم صورت بگیرد. یک سامانه‌ای طراحی شود که مردم نسبت به گرفتن بلیط و جاماندن در اسکله گرفتار نشوند.

حجت الاسلام کارگر یاد آور شد: اگر قانونی مبنی بر حقوق و مزایا وجود دارد معوقات کارگران پرداخت نشده است شرکت‌ها و پیمانکاران به وظیفه خودشان عمل کنند.

وی اظهار کرد: نسبت به تبدیل وضعیت‌ها به ویژه برای کارگران باسابقه همت اگر قانون هست که اجرا شود و اگر قانون نیست به عنوان یک دغدغه نماینده مجلس پیگیری کنند.