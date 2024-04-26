اساس و بنای توسعه و رونق تولید کشور کارگران هستند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حبیب الله غفوری در خطبه‌های نماز جمعه کرمانشاه اظهار کرد: کارگران در همه عرصه‌ها اعم از صنعتی، خدماتی، کشاورزی با تلاش و پشتکار در پی آبادانی کشور هستند.

وی روز کارگر را به کارگران که با عرق جبین در پی کسب روزی حلال هستند تبریک گفت.

نماینده ولی‌فقیه در استان و امام جمعه کرمانشاه به نقش مهم کارفرمایان در رونق تولید و سرمایه در کشور اشاره کرد.

وی ادامه داد: کارفرمایان محصولات مورد نیاز را تولید و برای کارگران اشتغال ایجاد می‌کنند.

امام جمعه کرمانشاه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سالگرد شهادت آیت الله مطهری و روز معلم در ۱۲ اردیبهشت ماه؛ هفته معلم را به معلمان و فرهنگیان استان تبریک و از آنان خواست در کنار تعلیم، به تربیت اخلاقی و رفتاری دانش آموزان اهتمام ویژه داشته باشند.

حجت الاسلام غفوری همچنین به روز فرهنگ پهلوانی و ورزش زورخانه ای در هفته آتی اشاره کرد گفت: پهلوان در تاریخ کشورمان یعنی فرهنگ انسانیت، جوانمردی و مردانگی؛ پهلوانان محلات از حق مظلوم و فقرا در مقابل زورگویان و ظالمان دفاع می‌کردند و همیشه به اخلاق‌های جوانمردی و خوب مزیّن بودند و الگوی برای جوانان و نوجوانان محلات محسوب می‌شدند لذا باید این فرهنگ را پاس بداریم.