به گزارش خبرنگار مهر، احمد لطفی بعد از ظهر جمعه در نشست شورای عشایری تنگستان که با حضور مدیرکل عشایری استان بوشهر برگزار شد، اظهار داشت: از ابتدای دولت سیزده کارهای خوبی در حوزه عشایری شهرستان تنگستان صورت گرفته است.

وی تصریح کرد: ارائه خدمات به عشایری و افزایش ۱۰ برابری اعتبارات در این دولت نشان از پشتیبانی و نگاه بلند دولت سیزدهم به حوزه عشایری در کشور است.

فرماندار تنگستان ادامه داد: عشایر به عنوان قشری قابل احترام و مولد و سرمایه اجتماعی واقعی نظام به شماره می آیند و پشتوانه و پشتیبان نظام و انقلاب اسلامی و همیشه همراهی خود با حضور حداکثری در انتخابات با اهداف بلند انقلاب نشان دادند.

لطفی اضافه کرد: عشایر در حوزه اقتصادی با تحمل سختی، مشقت و تلاش برای تولید و برآوردن کردن نیازهای اولیه مردم را تأمین کردند عشایر قشری که به عنوان صف اول خدمت به مردم هستند.

فرماندار تنگستان خاطرنشان کرد: باید قشر زحمت کش و تلاشگر عشایر را دریابیم و خدماتی که لازم است در همه حوزه‌ها به این قشر ارائه شود.

وی با اشاره به اینکه در حوزه‌های آب رسانی، برق و بهداشت در تنگستان کارهای خوبی برای عشایر انجام شده است، افزود: در حوزه عشایری ۲۰۰ خانوار ییلاقی و قشلاقی در شهرستان زندگی می‌کنند که باید تلاش شود بیشتر از گذشته خدمات رفاهی و به این قشر ارائه شود.

لطفی اضافه کرد: ضروری است تمام نیازهای عشایر را تحت عنوان یک برنامه عملیاتی تهیه و تدوین کرده و کارهایی که دستگاه‌های اجرایی باید انجام بدهند مشخص و دریک زمان مشخص در اختیار آنها گذاشت شود تا به عشایر خدمات لازم ارائه شود.

فرماندار تنگستان با اشاره به اینکه باید از ظرفیت ملی به عشایر شهرستان خدمات ارائه شود یاد آور شد: یکی از کارهای مهمی که در دستور کار ماست پشتیبانی از عشایر در سطح شهرستان است و اما آنچه نیاز است باید از ظرفیت کشوری در جهت ارائه خدمات به عشایر شهرستان استفاده شود.

وی ادامه داد: بعضی افراد در زمین‌های مراتع چرای عشایر در شهرستان اظهار مالکیت کردند اگر در مالکیت هر فردی است باید از طریق دستگاه قضا دنبال کند و خود سرانه اجازه ندارند مزاحمتی برای عشایر ایجاد کنند و نیاز است در این خصوص مسئول اداره امور عشایری شهرستان گزارش لازم به فرمانداری داشته باشند.

لطفی اضافه کرد: در حوزه آموزش فرزندان عشایر در تنگستان مجموعه آموزش و پرورش شهرستان برنامه لازم جهت ارائه خدمات آموزشی بیشتر به دانش آموزان عشایری داشته باشند