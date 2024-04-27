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۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۴:۴۵

مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد:

۱۳۰۰۰ قلاده سگ صاحب‌دار علیه بیماری هاری در استان واکسینه شدند

۱۳۰۰۰ قلاده سگ صاحب‌دار علیه بیماری هاری در استان واکسینه شدند

یاسوج- مدیرکل دامپزشکی کهگیلویه و بویراحمد گفت: ۱۳ هزار قلاده، سگ صاحب‌دار علیه بیماری هاری، واکسینه شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، مختار رجایی فر ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: سگ‌های ولگرد نیز باید توسط شهرداری جمع آوری، ساماندهی و به جایگاه مشخصی انتقال داده شوند که واکسیناسیون برای آنها انجام شود.

وی بیان داشت: قیمت تمام شده یک دوز واکسن بیش از ۵۰۰ هزار تومان است اما دامپزشکی برای واکسینه کردن سگ‌های ولگرد در صورت جمع آوری توسط شهرداری، آمادگی کامل دارد.

رجایی فر تصریح کرد: دامپزشکی همچنین با کمک مراکز بخش خصوصی طرف قرارداد، برای عقیم کردن و جلوگیری از زاد و ولد سگ‌های ولگرد آمادگی دارد.

وی با بیان اینکه وظیفه سازمانی دامپزشکی، واکسینه کردن سگ‌های صاحب‌دار مثل سگ‌های گله دامداران و عشایر است، گفت: با این حال در راستای سلامت مردم، دامپزشکی سگ‌های ولگرد را نیز در صورت جمع آوری در یک محل واکسینه می‌کند.

رجایی فر اظهار داشت: در سال گذشته نیز ۱۲ هزار و ۷۵۳ سگ صاحب‌دار واکسینه شدند.

کد مطلب 6090026

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