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۸ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۲۱:۲۷

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی آذربایجان‌شرقی:

محل حفاری غیرمجاز در شهرک شهید چمران تبریز کشف شد

محل حفاری غیرمجاز در شهرک شهید چمران تبریز کشف شد

تبریز-فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی از کشف محل حفاری غیرمجاز در منزل شخصی واقع در شهرک شهید چمران(آخماقیه) تبریز خبر داد.

به‌گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا زینالی با اعلام این خبر گفت: محل حفاری غیرمجاز در منزل شخصی واقع در شهرک شهید چمران (آخماقیه) تبریز طی دریافت گزارش‌های مردمی توسط عوامل یگان حفاظت کشف شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی آذربایجان‌شرقی ادامه داد: طی دریافت گزارش‌های مردمی مبنی بر انجام حفاری غیر مجاز در منزل شخصی و اخذ دستور مقام قضائی، عوامل یگان حفاظت با هماهنگی نیروی انتظامی تبریز طی بررسی محل مورد نظر، محل حفاری به عمق ۱۶ متر و دهانه‌ای به طول ۱۰ متر کشف کرده و مالک متورای این واحد مسکونی تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار گرفت.

او افزود: همچنین طی این عملیات ابزارآلات حفاری غیرمجاز اعم از طناب، سیم‌بکسل، موتور برق، دستگاه هواساز، و ماسک شیمیایی نیز کشف شده و برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شد.

سرهنگ زینالی خاطرنشان کرد: هم استانی‌های محترم می‌توانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه میراث فرهنگی، مراتب را با تماس شماره ۰۹۶۶۲، مرکز پیام یگان حفاظت وزارت میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی کشور اطلاع دهند.

کد مطلب 6090401

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    نظرات

    • IR ۱۴:۵۶ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      52 1
      پاسخ
      جلالخالق منزل مسکونی هم شد از اموال باستانی و دولت
    • مهدی IR ۲۰:۵۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۰۹
      49 1
      پاسخ
      منزل شخصی مردم چه ربطی به صنایع دستی دارداگر چیزی هم باشد حق صاحب ملک است وتمام
    • IR ۰۷:۱۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
      24 0
      پاسخ
      بابا مگه در رساله نگفته هر کس گنج پیدا کند صاحب کنج هست بیچاره خونه خودش هم نمیتونه بکنه چیکارش دارین شاید یه چیزی فهمیده که چاهی به اون عمیقی کنده
    • سینا BR ۱۰:۳۴ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
      7 1
      پاسخ
      یعنی تو خونه خودش ۱۶ متر چاه کنده
    • IR ۱۴:۱۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
      11 0
      پاسخ
      خب که چی تخلف ایشان چه بوده این همه متن نوشته شده آخرش نفهمیدیم چه ‌کار تخلفی کرده
    • IR ۱۸:۴۳ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
      8 0
      پاسخ
      میراث تاریخی مال مردمه نه دولت
    • محسن IR ۱۸:۵۷ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
      0 4
      پاسخ
      این آدمی که دنبال گنج 16 متر چاه کنده و 10 متر طول، مریضه باید درمان بشه و مشکلش حل بشه
    • IR ۱۹:۲۱ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۰
      11 0
      پاسخ
      عجب روزگاری شده.یه باره بیاد هر چی ملک شخصی هست رو سندش بزنید به نام میراث فرهنگی و کرایه اون رو هم بگیرید .
    • محمد IR ۱۹:۵۲ - ۱۴۰۳/۰۲/۱۱
      9 0
      پاسخ
      اگه از همون ملک مواد مخدر پیدا شه میگن مال صاحب ملکه بیا برو آب خنک.اما اگه گنج پیدا شد مال دولته

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