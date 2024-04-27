محل حفاری غیرمجاز در شهرک شهید چمران تبریز کشف شد

بهگزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ غلامرضا زینالی با اعلام این خبر گفت: محل حفاری غیرمجاز در منزل شخصی واقع در شهرک شهید چمران (آخماقیه) تبریز طی دریافت گزارشهای مردمی توسط عوامل یگان حفاظت کشف شد.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی آذربایجانشرقی ادامه داد: طی دریافت گزارشهای مردمی مبنی بر انجام حفاری غیر مجاز در منزل شخصی و اخذ دستور مقام قضائی، عوامل یگان حفاظت با هماهنگی نیروی انتظامی تبریز طی بررسی محل مورد نظر، محل حفاری به عمق ۱۶ متر و دهانهای به طول ۱۰ متر کشف کرده و مالک متورای این واحد مسکونی تحت تعقیب و پیگرد قانونی قرار گرفت.
او افزود: همچنین طی این عملیات ابزارآلات حفاری غیرمجاز اعم از طناب، سیمبکسل، موتور برق، دستگاه هواساز، و ماسک شیمیایی نیز کشف شده و برای انجام مراحل قانونی به مراجع قضائی ارجاع داده شد.
سرهنگ زینالی خاطرنشان کرد: هم استانیهای محترم میتوانند در صورت مشاهده هرگونه تخلف در حوزه میراث فرهنگی، مراتب را با تماس شماره ۰۹۶۶۲، مرکز پیام یگان حفاظت وزارت میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی کشور اطلاع دهند.
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