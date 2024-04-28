ابوالفضل قربانی در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص اهمیت دور دوم انتخابات اظهار کرد: انتخابات مجلس شورای اسلامی یکی از مسائل مهم در تصمیمات سرنوشت‌ساز مملکت و مردم است.

وی با اشاره به دور دوم انتخابات در برخی از شهرستان‌ها تصریح کرد: قطعاً باید این کار به سرانجام و به اتمام برسد و مسئولیت افرادی که در این شهرستان‌ها هستند نسبت به سایر افراد بیشتر است تا این کار ناتمام را به سرانجام برسانند.

دبیر مجمع نیروهای انقلاب اصفهان خاطر نشان کرد: همانطور که مقام معظم رهبری برای حضور پرشور در انتخابات تاکید بسیاری داشتند، بدیهی است که برای مرحله دوم هم این امر صادق است و از همه واجدین شرایط درخواست مشارکت در مرحله دوم انتخابات را داریم.

وی با بیان اینکه دور دوم انتخابات در شهرستان‌های سمیرم و لنجان برگزار می‌شود، گفت: مردم با انتخاب فرد اصلح نماینده خود را برای تصمیمگیری‌های سرنوشت‌ساز به مجلس شورای اسلامی می‌فرستند و این امر تأثیر مثبتی بر فعالیت‌های شهرستان‌ها، پیشرفت و آبادانی خواهد داشت.