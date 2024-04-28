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۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۰۸

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری خبر داد؛

سرمایه‌گذاران روس وارد چهارمحال و بختیاری می‌شوند

سرمایه‌گذاران روس وارد چهارمحال و بختیاری می‌شوند

شهرکرد-معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری گفت: سرمایه‌گذاران روس هفته آینده وارد این استان می‌شوند و امید است بتوانیم از ظرفیت آنان برای توسعه استان استفاده کنیم.

محمدکاظم منزوی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در اولین روز برپایی نمایشگاه اکسپو، غرفه استان چهارمحال و بختیاری میزبان سرمایه‌گذاران روسی بود که آمادگی خود را برای ورود به طرح‌های تولیدی استان و فعالیت در زمینه‌های مختلف اعلام کردند.

وی افزود: حوزه‌های سرمایه‌گذاری در چهارمحال و بختیاری که تاجران روسی به آن علاقه‌مند هستند شامل بخش‌های فناوری و کشاورزی است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار چهارمحال و بختیاری ادامه داد: امید است با بررسی‌هایی که صورت گرفت بتوانیم با طرف روس تفاهم‌نامه‌ای جهت سرمایه‌گذاری به ارزش بیش از ۶ میلیون دلار منعقد کنیم.

منزوی عنوان کرد: سرمایه‌گذاران روس هفته آینده وارد چهارمحال و بختیاری می‌شوند و امید است بتوانیم از ظرفیت آنان برای توسعه استان استفاده کنیم.

کد مطلب 6090907

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