دستگیری ۲۲ نفر از عوامل درگیری و تیراندازی در هویزه

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تقدسی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره درگیری در شرکت‌های نفتی و اخلال در نظم و امنیت شرکت بلافاصله گشت پاسگاه انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضائی و انجام اقدامات پلیسی با حضور چند اکیپ از شهرستان تعداد ۲۲ نفر از عاملان اصلی درگیری و تیراندازی را دستگیر کردند.

سرهنگ تقدسی بیان کرد: مأموران پلیس در بازرسی از محل درگیری یک قبضه سلاح کلت کمری و ۲ تیغه خشاب به کار رفته را در صحنه تیراندازی کشف کردند.