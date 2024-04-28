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۹ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۷:۵۴

فرمانده انتظامی هویزه خبر داد؛

دستگیری ۲۲ نفر از عوامل درگیری و تیراندازی در هویزه

دستگیری ۲۲ نفر از عوامل درگیری و تیراندازی در هویزه

هویزه- فرمانده انتظامی هویزه از دستگیری ۲۲ نفر از عاملان درگیری و تیراندازی در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی تقدسی اظهار کرد: در پی اعلام مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر یک فقره درگیری در شرکت‌های نفتی و اخلال در نظم و امنیت شرکت بلافاصله گشت پاسگاه انتظامی برای بررسی موضوع به محل اعزام شدند.

وی افزود: پس از هماهنگی با مرجع قضائی و انجام اقدامات پلیسی با حضور چند اکیپ از شهرستان تعداد ۲۲ نفر از عاملان اصلی درگیری و تیراندازی را دستگیر کردند.

سرهنگ تقدسی بیان کرد: مأموران پلیس در بازرسی از محل درگیری یک قبضه سلاح کلت کمری و ۲ تیغه خشاب به کار رفته را در صحنه تیراندازی کشف کردند.

کد مطلب 6091294

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