انقلاب اسلامی دشمنان را مستهلک کرده است

به گزارش خبرنگار مهر، احمد محمدی‌زاده شامگاه یکشنبه در اولین نشست تخصصی تاریخ مقاومت خلیج فارس در افق رسانه اظهار داشت: خلیج فارس در کنار امام راحل و مقام معظم رهبری و در کنار سرزمین و مردم ایران نقطه عطف و مشترک همه مردم و مذاهب است حتی نقطه مشترک ایرانیان و فارسی زبانان است.

استاندار بوشهر افزود: آبراه‌های بین المللی در سه قرن اخیر محور توسعه قدرت بودند و هر کسی در دنیا تلاش کرده که قدرتی داشته باشد سعی کرده در دریاها حضور داشته باشد.

وی بیان داشت: مقرراتی که بر آب‌ها و دریا و اقیانوس‌ها حاکم است این اجازه می‌دهد که یک شناور از آسیا به آبراه‌های آمریکا و بلعکس بروند و امروز می‌بینیم شناورهای ما این تردد را دارند.

محمدی‌زاده بیان داشت: مردم بوشهر در ۳۰۰ سال گذشته که ابرقدرت‌ها سعی کردند در جزایر ما حضور پیدا کنند، در سه نقطه تاریخی با آنها جنگیدند، که میر مهنا در ۲۵۰ سال پیش در جزیره خارگ با هلندی‌ها و پرتغالی‌ها جنگید و آنها را بیرون راند و این عملیات آغاز فروپاشی آنها شد.

استاندار بوشهر بیان داشت: عملیات بعدی بوشهری‌ها علیه استعمارگران متعلق به ۱۰۹ سال پیش است، وقتی انگلیسی‌ها به بوشهر آمدند این مردم و علمای بوشهر و رزمندگان و مجاهدان بوشهری به فرماندهی رئیسعلی دلواری بودند که مقابل آنها مقابله کردند.

وی ادامه داد: با اینکه انگلیسی‌ها تجهیزات زیادی داشتند اما مردم بوشهر با دست خالی با آنها جنگیدند و خون بر شمشیر پیروز شد. محمدی‌زاده ابراز داشت: رئیسعلی با رهبری روحانیت جنگید و موفق شد انگلیسی‌ها را شکست دهد.

استاندار بوشهر ابراز داشت: عملیات بعدی در دفاع مقدس با پشتیبانی پایگاه شهید یاسینی صورت گرفت و با آمریکا که برای پشتیبانی از رژیم بعثی عراق و صدام آمده بود، در خلیج فارس با رشادت شهید نادر مهدوی و دیگر رزمندگان ضربه‌های کاری بزرگی به آنها وارد شد.

وی افزود: امروز به همت انقلاب اسلامی و پشتیبانی نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران مقاومت در دریای سرخ تا مدیترانه شکل گرفته است و با هدایت و حمایت‌های رهبری این حلقه‌ها به هم پیوسته شده است و یک پیوستگی جغرافیایی توسط محور مقامت برای حمایت از مظلومیت منطقه شکل گرفته است.

استاندار بوشهر گفت: امروز انقلاب اسلامی، آمریکا و دیگر دشمنان را مستهلک کرده است.