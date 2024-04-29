علی پناهی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به پیش‌بینی شرایط مناسب برای رشد ابرهای همرفتی به‌ویژه در ساعات بعدازظهر و عصر، انتظار می‌رود از سه‌شنبه شب تا روز شنبه هفته آینده بارش‌های رگباری بهاره را در استان شاهد باشیم.

وی افزود: این بارش‌ها همراه با وقوع تگرگ و صاعقه به‌خصوص در نیمه غربی و جنوبی استان اتفاق می‌افتد.

معاون توسعه و پیش بینی اداره‌کل هواشناسی کردستان یادآور شد: فعالیت این سامانه در محدوده هشدار سطح نارنجی است و اوج فعالیت سامانه بارشی برای روزهای پنجشنبه و جمعه هفته جاری پیش‌بینی شده است.

پناهی خاطرنشان کرد: رگبار باران، صاعقه، تگرگ، آب‌گرفتگی موقت معابر داخل شهری، سیلابی شدن مسیل‌ها و رودخانه‌ها، امکان ریزش کوه و رانش زمین در مناطق مستعد از جمله مخاطرات احتمالی این سامانه است.

وی اضافه کرد: طی شبانه‌روز گذشته قاملو با دمای منفی یک درجه، سردترین نقطه و سلین نیز با دمای ۳۴ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین نقطه استان بودند و دمای شهر سنندج مرکز کردستان نیز بین هفت و بیست‌وهشت درجه سانتی‌گراد در نوسان بود.