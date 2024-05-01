  1. استانها
  2. آذربایجان شرقی
۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۳، ۱۳:۲۵

فرمانده منطقه پدافند هوایی شمالغرب کشور تشریح کرد؛

شناسایی، پایش و رصد تهدیدات موجود و پیش بینی تمهیدات مناسب

شناسایی، پایش و رصد تهدیدات موجود و پیش بینی تمهیدات مناسب

تبریز- فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال غرب از شناسایی، پایش و رصد تهدیدات موجود و پیش بینی تمهیدات مناسب خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه همزمان با سالروز شهادت شهید مطهری آئین گرامیداشت روز معلم در منطقه پدافند هوایی شمالغرب ارتش برگزار شد.

امیرسرتیپ دوم عظیمی، گفت: تعلیم و تربیت سازنده زمینه ساز جامعه بالنده و پویا است و تلاشگران عرصه علم و دانش باید از حداکثر بسترها و ظرفیت‌ها مطابق ارزش‌های اسلامی استفاده کنند.

وی افزود: در برنامه‌های تربیتی و آموزشی باید توجه ویژه ای به ارزش‌های اصیل اسلامی ایرانی شود تا شاهد ساخت ایرانی قوی و مقتدر در تمامی عرصه‌ها باشیم.

فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال غرب با بیان اینکه تربیت و آموزش سرمایه‌ی انسانی یکی از ضرورت‌ها و لازمه‌ی رشد و توسعه در هر سازمانی است گفت: امروز کارکنان ارتش، جوانانی مؤمن و متعهد به مبانی و ارزش‌های انقلاب اسلامی هستند که توانسته اند در آمادگی دفاعی و افزایش بازدارندگی کشور نقش بسزایی داشته باشند.

وی تصریح کرد: پدافند هوایی توانسته است با شناسایی، پایش و رصد تهدیدات موجود و پیش بینی تمهیدات مناسب و با بکارگیری روش‌های خلاقانه و مبتکرانه در ارتقای توان رزم نیروهای مسلح افتخارات بزرگی را رقم بزند.

کد مطلب 6094182

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها