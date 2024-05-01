به گزارش خبرنگار مهر، ظهر چهارشنبه همزمان با سالروز شهادت شهید مطهری آئین گرامیداشت روز معلم در منطقه پدافند هوایی شمالغرب ارتش برگزار شد.
امیرسرتیپ دوم عظیمی، گفت: تعلیم و تربیت سازنده زمینه ساز جامعه بالنده و پویا است و تلاشگران عرصه علم و دانش باید از حداکثر بسترها و ظرفیتها مطابق ارزشهای اسلامی استفاده کنند.
وی افزود: در برنامههای تربیتی و آموزشی باید توجه ویژه ای به ارزشهای اصیل اسلامی ایرانی شود تا شاهد ساخت ایرانی قوی و مقتدر در تمامی عرصهها باشیم.
فرمانده منطقه پدافند هوایی شمال غرب با بیان اینکه تربیت و آموزش سرمایهی انسانی یکی از ضرورتها و لازمهی رشد و توسعه در هر سازمانی است گفت: امروز کارکنان ارتش، جوانانی مؤمن و متعهد به مبانی و ارزشهای انقلاب اسلامی هستند که توانسته اند در آمادگی دفاعی و افزایش بازدارندگی کشور نقش بسزایی داشته باشند.
وی تصریح کرد: پدافند هوایی توانسته است با شناسایی، پایش و رصد تهدیدات موجود و پیش بینی تمهیدات مناسب و با بکارگیری روشهای خلاقانه و مبتکرانه در ارتقای توان رزم نیروهای مسلح افتخارات بزرگی را رقم بزند.
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